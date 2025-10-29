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信号 / MetaTrader 5 / Gold is my Hobby
Andreas Rudolf Grimm

Gold is my Hobby

Andreas Rudolf Grimm
Andreas Rudolf Grimm

Andreas Rudolf Grimm

  • IT Consulting 在  Self employed
  • 德国
  • 135
0条评论
可靠性
42
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 217%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
如何订阅？
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 055
盈利交易:
910 (86.25%)
亏损交易:
145 (13.74%)
最好交易:
304.30 EUR
最差交易:
-1 002.62 EUR
毛利:
23 932.14 EUR (376 329 pips)
毛利亏损:
-21 242.49 EUR (129 478 pips)
最大连续赢利:
36 (346.04 EUR)
最大连续盈利:
1 405.30 EUR (24)
夏普比率:
0.06
交易活动:
5.49%
最大入金加载:
15.44%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
1.16
长期交易:
638 (60.47%)
短期交易:
417 (39.53%)
利润因子:
1.13
预期回报:
2.55 EUR
平均利润:
26.30 EUR
平均损失:
-146.50 EUR
最大连续失误:
5 (-863.46 EUR)
最大连续亏损:
-1 002.62 EUR (1)
每月增长:
-26.53%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
317.82 EUR
最大值:
2 321.26 EUR (39.03%)
相对跌幅:
结余:
53.67% (1 312.55 EUR)
净值:
17.54% (198.90 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1048
US30 4
GBPUSD 2
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3K
US30 3
GBPUSD 20
USDCAD 17
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 246K
US30 858
GBPUSD 343
USDCAD 99
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +304.30 EUR
最差交易: -1 003 EUR
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +346.04 EUR
最大连续亏损: -863.46 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 2
Capital.ComBah-Live
0.00 × 1
ExnessKE-MT5Real9
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
TriveEurope-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
tegasFX-Main-UK
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
7.23 × 35
TickmillUK-Live
7.31 × 83
Top1Group-Live
7.63 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.39 × 162
Exness-MT5Real10
13.67 × 6
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
14 更多...
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Gold is my Hobby trading strategy


The signal uses entries based on technical analysis with simple SL and TP management. 

I have updated my risk settings after reaching 4k capital as follows:

  • fixed lot 0.3 
  • SL is 100 Pips (=max SL of 300 EUR)
  • TP1 at 30 pips (SL to entry +10 pips) 
  • TP2 at 80 pips (SL to 60 pips) 
  • TP3 at 120 pips

----

I have updated my risk settings after reaching 2k capital as follows:

  • fixed lot 0.2 
  • SL is 100 Pips (=max SL of 200 EUR)
  • TP1 at 30 pips (SL to entry +10 pips) 
  • TP2 at 80 pips (SL to 60 pips) 
  • TP3 at 120 pips

 ----

Starting Risk settings have been as follows:

  • a fixed lot of 0.1
  • SL is 100 Pips (=max SL of 100 EUR)
  • TP1 and TP2 are set to 30 Pips and 80 Pips. After TP1 50% of the trade is closed and SL is moved to Entry+10 pips to ensure proper risk management.
  • In some cases (if the signal is very strong) TP1 might be skipped and I try to achieve TP2 with the full trade


This signal will not make you rich in a day but it also will not kill your account within a peak moment... I personally look for midterm / longterm returns

Please contact me in case you have any question




没有评论
2026.08.12 14:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.12 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.12 12:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.09 13:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.20 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 09:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 19:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 15:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.01 15:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 05:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.28 15:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.28 13:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.27 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.27 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.26 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.20 05:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.14 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.08 10:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gold is my Hobby
每月50 USD
217%
0
0
USD
2.2K
EUR
42
99%
1 055
86%
5%
1.12
2.55
EUR
54%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载