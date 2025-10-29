- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 055
盈利交易:
910 (86.25%)
亏损交易:
145 (13.74%)
最好交易:
304.30 EUR
最差交易:
-1 002.62 EUR
毛利:
23 932.14 EUR (376 329 pips)
毛利亏损:
-21 242.49 EUR (129 478 pips)
最大连续赢利:
36 (346.04 EUR)
最大连续盈利:
1 405.30 EUR (24)
夏普比率:
0.06
交易活动:
5.49%
最大入金加载:
15.44%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
1.16
长期交易:
638 (60.47%)
短期交易:
417 (39.53%)
利润因子:
1.13
预期回报:
2.55 EUR
平均利润:
26.30 EUR
平均损失:
-146.50 EUR
最大连续失误:
5 (-863.46 EUR)
最大连续亏损:
-1 002.62 EUR (1)
每月增长:
-26.53%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
317.82 EUR
最大值:
2 321.26 EUR (39.03%)
相对跌幅:
结余:
53.67% (1 312.55 EUR)
净值:
17.54% (198.90 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1048
|US30
|4
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3K
|US30
|3
|GBPUSD
|20
|USDCAD
|17
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|246K
|US30
|858
|GBPUSD
|343
|USDCAD
|99
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +304.30 EUR
最差交易: -1 003 EUR
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +346.04 EUR
最大连续亏损: -863.46 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|7.23 × 35
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
Top1Group-Live
|7.63 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.39 × 162
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
Gold is my Hobby trading strategy
The signal uses entries based on technical analysis with simple SL and TP management.
I have updated my risk settings after reaching 4k capital as follows:
- fixed lot 0.3
- SL is 100 Pips (=max SL of 300 EUR)
- TP1 at 30 pips (SL to entry +10 pips)
- TP2 at 80 pips (SL to 60 pips)
- TP3 at 120 pips
----
I have updated my risk settings after reaching 2k capital as follows:
- fixed lot 0.2
- SL is 100 Pips (=max SL of 200 EUR)
- TP1 at 30 pips (SL to entry +10 pips)
- TP2 at 80 pips (SL to 60 pips)
- TP3 at 120 pips
----
Starting Risk settings have been as follows:
- a fixed lot of 0.1
- SL is 100 Pips (=max SL of 100 EUR)
- TP1 and TP2 are set to 30 Pips and 80 Pips. After TP1 50% of the trade is closed and SL is moved to Entry+10 pips to ensure proper risk management.
- In some cases (if the signal is very strong) TP1 might be skipped and I try to achieve TP2 with the full trade
This signal will not make you rich in a day but it also will not kill your account within a peak moment... I personally look for midterm / longterm returns
Please contact me in case you have any question
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
217%
0
0
USD
USD
2.2K
EUR
EUR
42
99%
1 055
86%
5%
1.12
2.55
EUR
EUR
54%
1:500