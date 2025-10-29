SinyallerBölümler
Gold is my Hobby
Andreas Rudolf Grimm

Gold is my Hobby

Andreas Rudolf Grimm
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
13.32 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
16.08 EUR (380 pips)
Brüt zarar:
-0.33 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
2 (16.08 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
16.08 EUR (2)
Sharpe oranı:
1.51
Alım-satım etkinliği:
5.17%
Maks. mevduat yükü:
6.80%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
47.73
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
48.73
Beklenen getiri:
8.04 EUR
Ortalama kâr:
8.04 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.33 EUR
Maksimum:
0.33 EUR (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.03% (0.33 EUR)
Varlığa göre:
0.09% (0.86 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 380
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.32 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +16.08 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 6
FusionMarkets-Live
8.07 × 30
VantageInternational-Live 13
8.36 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
11.38 × 104
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
Exness-MT5Real38
17.40 × 123
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Earnex-Trade
23.27 × 96
Gold is my Hobby trading strategy


It uses entries based on technical analysis with simple SL and TP management. 

I personally trade like this

  • a fixed lot of 0.1
  • SL is 100 Pips (=max SL of 100 EUR)
  • TP1 and TP2 are set to 30 Pips and 80 Pips. After TP1 50% of the trade is closed and SL is moved to Entry+10 pips to ensure proper risk management.
  • In some cases (if the signal is very strong) TP1 might be skipped and I try to achieve TP2 with the full trade


This signal will not make you rich in a day but it also will not kill your account within a peak moment... I personally look for midterm / longterm returns

Please contact me in case you have any question


İnceleme yok
2025.10.29 08:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 08:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 08:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.29 08:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 08:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
