İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
13.32 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
16.08 EUR (380 pips)
Brüt zarar:
-0.33 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
2 (16.08 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
16.08 EUR (2)
Sharpe oranı:
1.51
Alım-satım etkinliği:
5.17%
Maks. mevduat yükü:
6.80%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
47.73
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
48.73
Beklenen getiri:
8.04 EUR
Ortalama kâr:
8.04 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.33 EUR
Maksimum:
0.33 EUR (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.03% (0.33 EUR)
Varlığa göre:
0.09% (0.86 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|380
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.32 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +16.08 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|8.07 × 30
|
VantageInternational-Live 13
|8.36 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.38 × 104
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
Exness-MT5Real38
|17.40 × 123
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Earnex-Trade
|23.27 × 96
Gold is my Hobby trading strategy
It uses entries based on technical analysis with simple SL and TP management.
I personally trade like this
- a fixed lot of 0.1
- SL is 100 Pips (=max SL of 100 EUR)
- TP1 and TP2 are set to 30 Pips and 80 Pips. After TP1 50% of the trade is closed and SL is moved to Entry+10 pips to ensure proper risk management.
- In some cases (if the signal is very strong) TP1 might be skipped and I try to achieve TP2 with the full trade
This signal will not make you rich in a day but it also will not kill your account within a peak moment... I personally look for midterm / longterm returns
Please contact me in case you have any question
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
2%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
1
100%
2
100%
5%
48.72
8.04
EUR
EUR
0%
1:500