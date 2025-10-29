СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Extreme Safe 4 Long Term
Dipak Mohanrao Gulhane

Extreme Safe 4 Long Term

Dipak Mohanrao Gulhane
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -7%
VantageInternational-Live 3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
18 (48.64%)
Убыточных трейдов:
19 (51.35%)
Лучший трейд:
11.76 USD
Худший трейд:
-31.27 USD
Общая прибыль:
51.34 USD (6 928 pips)
Общий убыток:
-118.27 USD (13 169 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (0.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.07 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
49.98%
Макс. загрузка депозита:
1.90%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.71
Длинных трейдов:
25 (67.57%)
Коротких трейдов:
12 (32.43%)
Профит фактор:
0.43
Мат. ожидание:
-1.81 USD
Средняя прибыль:
2.85 USD
Средний убыток:
-6.22 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-6.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-90.69 USD (3)
Прирост в месяц:
-7.05%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
87.00 USD
Максимальная:
94.73 USD (4.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.11% (94.67 USD)
По эквити:
5.46% (53.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD+ 17
AUDJPY+ 9
XAUUSD+ 8
EURCAD+ 2
USDJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD+ 1
AUDJPY+ 1
XAUUSD+ -69
EURCAD+ 0
USDJPY+ 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD+ 393
AUDJPY+ 181
XAUUSD+ -6.8K
EURCAD+ 55
USDJPY+ -61
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.76 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +0.49 USD
Макс. убыток в серии: -6.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 06:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 06:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 05:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 05:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 23:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 23:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 21:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 20:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 08:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 02:40
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 20:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 20:01
Share of trading days is too low
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of trades is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Extreme Safe 4 Long Term
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
933
USD
9
67%
37
48%
50%
0.43
-1.81
USD
9%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.