Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
18 (48.64%)
Убыточных трейдов:
19 (51.35%)
Лучший трейд:
11.76 USD
Худший трейд:
-31.27 USD
Общая прибыль:
51.34 USD (6 928 pips)
Общий убыток:
-118.27 USD (13 169 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (0.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.07 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
49.98%
Макс. загрузка депозита:
1.90%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.71
Длинных трейдов:
25 (67.57%)
Коротких трейдов:
12 (32.43%)
Профит фактор:
0.43
Мат. ожидание:
-1.81 USD
Средняя прибыль:
2.85 USD
Средний убыток:
-6.22 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-6.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-90.69 USD (3)
Прирост в месяц:
-7.05%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
87.00 USD
Максимальная:
94.73 USD (4.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.11% (94.67 USD)
По эквити:
5.46% (53.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|17
|AUDJPY+
|9
|XAUUSD+
|8
|EURCAD+
|2
|USDJPY+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD+
|1
|AUDJPY+
|1
|XAUUSD+
|-69
|EURCAD+
|0
|USDJPY+
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD+
|393
|AUDJPY+
|181
|XAUUSD+
|-6.8K
|EURCAD+
|55
|USDJPY+
|-61
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.76 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +0.49 USD
Макс. убыток в серии: -6.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
USD
933
USD
USD
9
67%
37
48%
50%
0.43
-1.81
USD
USD
9%
1:500