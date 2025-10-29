시그널섹션
Dipak Mohanrao Gulhane

Extreme Safe 4 Long Term

Dipak Mohanrao Gulhane
0 리뷰
10
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -1%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
57
이익 거래:
31 (54.38%)
손실 거래:
26 (45.61%)
최고의 거래:
43.12 USD
최악의 거래:
-50.57 USD
총 수익:
261.40 USD (27 297 pips)
총 손실:
-268.40 USD (28 087 pips)
연속 최대 이익:
5 (96.68 USD)
연속 최대 이익:
96.68 USD (5)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
49.62%
최대 입금량:
4.17%
최근 거래:
24 분 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.05
롱(주식매수):
45 (78.95%)
숏(주식차입매도):
12 (21.05%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.12 USD
평균 이익:
8.43 USD
평균 손실:
-10.32 USD
연속 최대 손실:
5 (-6.44 USD)
연속 최대 손실:
-92.20 USD (4)
월별 성장률:
-1.07%
Algo 트레이딩:
77%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
134.98 USD
최대한의:
142.71 USD (7.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.89% (142.62 USD)
자본금별:
5.76% (52.94 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 26
AUDNZD+ 19
AUDJPY+ 9
EURCAD+ 2
USDJPY+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ -13
AUDNZD+ 6
AUDJPY+ 1
EURCAD+ 0
USDJPY+ 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ -2.2K
AUDNZD+ 1.2K
AUDJPY+ 181
EURCAD+ 55
USDJPY+ -61
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +43.12 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +96.68 USD
연속 최대 손실: -6.44 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.29 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 06:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 06:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 05:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 05:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 23:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 23:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 21:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 20:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 08:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 02:40
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 20:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 20:01
Share of trading days is too low
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of trades is too low
