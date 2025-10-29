- 자본
- 축소
트레이드:
57
이익 거래:
31 (54.38%)
손실 거래:
26 (45.61%)
최고의 거래:
43.12 USD
최악의 거래:
-50.57 USD
총 수익:
261.40 USD (27 297 pips)
총 손실:
-268.40 USD (28 087 pips)
연속 최대 이익:
5 (96.68 USD)
연속 최대 이익:
96.68 USD (5)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
49.62%
최대 입금량:
4.17%
최근 거래:
24 분 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.05
롱(주식매수):
45 (78.95%)
숏(주식차입매도):
12 (21.05%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.12 USD
평균 이익:
8.43 USD
평균 손실:
-10.32 USD
연속 최대 손실:
5 (-6.44 USD)
연속 최대 손실:
-92.20 USD (4)
월별 성장률:
-1.07%
Algo 트레이딩:
77%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
134.98 USD
최대한의:
142.71 USD (7.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.89% (142.62 USD)
자본금별:
5.76% (52.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|26
|AUDNZD+
|19
|AUDJPY+
|9
|EURCAD+
|2
|USDJPY+
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|-13
|AUDNZD+
|6
|AUDJPY+
|1
|EURCAD+
|0
|USDJPY+
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|-2.2K
|AUDNZD+
|1.2K
|AUDJPY+
|181
|EURCAD+
|55
|USDJPY+
|-61
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +43.12 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +96.68 USD
연속 최대 손실: -6.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
