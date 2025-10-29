SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Extreme Safe 4 Long Term
Dipak Mohanrao Gulhane

Extreme Safe 4 Long Term

Dipak Mohanrao Gulhane
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -7%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
18 (48.64%)
Negociações com perda:
19 (51.35%)
Melhor negociação:
11.76 USD
Pior negociação:
-31.27 USD
Lucro bruto:
51.34 USD (6 928 pips)
Perda bruta:
-118.27 USD (13 169 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (0.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.07 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.19
Atividade de negociação:
49.98%
Depósito máximo carregado:
1.90%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.71
Negociações longas:
25 (67.57%)
Negociações curtas:
12 (32.43%)
Fator de lucro:
0.43
Valor esperado:
-1.81 USD
Lucro médio:
2.85 USD
Perda média:
-6.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-6.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-90.69 USD (3)
Crescimento mensal:
-7.05%
Algotrading:
67%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
87.00 USD
Máximo:
94.73 USD (4.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.11% (94.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.46% (53.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD+ 17
AUDJPY+ 9
XAUUSD+ 8
EURCAD+ 2
USDJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD+ 1
AUDJPY+ 1
XAUUSD+ -69
EURCAD+ 0
USDJPY+ 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD+ 393
AUDJPY+ 181
XAUUSD+ -6.8K
EURCAD+ 55
USDJPY+ -61
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.76 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +0.49 USD
Máxima perda consecutiva: -6.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.29 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 06:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 06:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 05:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 05:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 23:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 23:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 21:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 20:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 08:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 02:40
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 20:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 20:01
Share of trading days is too low
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of trades is too low
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Extreme Safe 4 Long Term
30 USD por mês
-7%
0
0
USD
933
USD
9
67%
37
48%
50%
0.43
-1.81
USD
9%
1:500
