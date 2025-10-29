SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Extreme Safe 4 Long Term
Dipak Mohanrao Gulhane

Extreme Safe 4 Long Term

Dipak Mohanrao Gulhane
0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -7%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
37
Transacciones Rentables:
18 (48.64%)
Transacciones Irrentables:
19 (51.35%)
Mejor transacción:
11.76 USD
Peor transacción:
-31.27 USD
Beneficio Bruto:
51.34 USD (6 928 pips)
Pérdidas Brutas:
-118.27 USD (13 169 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (0.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.07 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.19
Actividad comercial:
49.98%
Carga máxima del depósito:
1.90%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.71
Transacciones Largas:
25 (67.57%)
Transacciones Cortas:
12 (32.43%)
Factor de Beneficio:
0.43
Beneficio Esperado:
-1.81 USD
Beneficio medio:
2.85 USD
Pérdidas medias:
-6.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-6.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-90.69 USD (3)
Crecimiento al mes:
-7.05%
Trading algorítmico:
67%
Reducción de balance:
Absoluto:
87.00 USD
Máxima:
94.73 USD (4.72%)
Reducción relativa:
De balance:
9.11% (94.67 USD)
De fondos:
5.46% (53.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD+ 17
AUDJPY+ 9
XAUUSD+ 8
EURCAD+ 2
USDJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD+ 1
AUDJPY+ 1
XAUUSD+ -69
EURCAD+ 0
USDJPY+ 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD+ 393
AUDJPY+ 181
XAUUSD+ -6.8K
EURCAD+ 55
USDJPY+ -61
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11.76 USD
Peor transacción: -31 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +0.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.44 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
