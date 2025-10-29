- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
18 (48.64%)
損失トレード:
19 (51.35%)
ベストトレード:
11.76 USD
最悪のトレード:
-31.27 USD
総利益:
51.34 USD (6 928 pips)
総損失:
-118.27 USD (13 169 pips)
最大連続の勝ち:
4 (0.49 USD)
最大連続利益:
20.07 USD (2)
シャープレシオ:
-0.19
取引アクティビティ:
49.98%
最大入金額:
1.90%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.71
長いトレード:
25 (67.57%)
短いトレード:
12 (32.43%)
プロフィットファクター:
0.43
期待されたペイオフ:
-1.81 USD
平均利益:
2.85 USD
平均損失:
-6.22 USD
最大連続の負け:
5 (-6.44 USD)
最大連続損失:
-90.69 USD (3)
月間成長:
-7.05%
アルゴリズム取引:
67%
残高によるドローダウン:
絶対:
87.00 USD
最大の:
94.73 USD (4.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.11% (94.67 USD)
エクイティによる:
5.46% (53.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|17
|AUDJPY+
|9
|XAUUSD+
|8
|EURCAD+
|2
|USDJPY+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD+
|1
|AUDJPY+
|1
|XAUUSD+
|-69
|EURCAD+
|0
|USDJPY+
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD+
|393
|AUDJPY+
|181
|XAUUSD+
|-6.8K
|EURCAD+
|55
|USDJPY+
|-61
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.76 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +0.49 USD
最大連続損失: -6.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-7%
0
0
USD
USD
933
USD
USD
9
67%
37
48%
50%
0.43
-1.81
USD
USD
9%
1:500