Dipak Mohanrao Gulhane

Extreme Safe 4 Long Term

Dipak Mohanrao Gulhane
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -7%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
18 (48.64%)
損失トレード:
19 (51.35%)
ベストトレード:
11.76 USD
最悪のトレード:
-31.27 USD
総利益:
51.34 USD (6 928 pips)
総損失:
-118.27 USD (13 169 pips)
最大連続の勝ち:
4 (0.49 USD)
最大連続利益:
20.07 USD (2)
シャープレシオ:
-0.19
取引アクティビティ:
49.98%
最大入金額:
1.90%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.71
長いトレード:
25 (67.57%)
短いトレード:
12 (32.43%)
プロフィットファクター:
0.43
期待されたペイオフ:
-1.81 USD
平均利益:
2.85 USD
平均損失:
-6.22 USD
最大連続の負け:
5 (-6.44 USD)
最大連続損失:
-90.69 USD (3)
月間成長:
-7.05%
アルゴリズム取引:
67%
残高によるドローダウン:
絶対:
87.00 USD
最大の:
94.73 USD (4.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.11% (94.67 USD)
エクイティによる:
5.46% (53.09 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDNZD+ 17
AUDJPY+ 9
XAUUSD+ 8
EURCAD+ 2
USDJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDNZD+ 1
AUDJPY+ 1
XAUUSD+ -69
EURCAD+ 0
USDJPY+ 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDNZD+ 393
AUDJPY+ 181
XAUUSD+ -6.8K
EURCAD+ 55
USDJPY+ -61
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.76 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +0.49 USD
最大連続損失: -6.44 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.12.29 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 06:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 06:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 05:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 05:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 23:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 23:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 21:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 20:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 08:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 02:40
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 20:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 20:01
Share of trading days is too low
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of trades is too low
