信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Extreme Safe 4 Long Term
Dipak Mohanrao Gulhane

Extreme Safe 4 Long Term

Dipak Mohanrao Gulhane
0条评论
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -7%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
37
盈利交易:
18 (48.64%)
亏损交易:
19 (51.35%)
最好交易:
11.76 USD
最差交易:
-31.27 USD
毛利:
51.34 USD (6 928 pips)
毛利亏损:
-118.27 USD (13 169 pips)
最大连续赢利:
4 (0.49 USD)
最大连续盈利:
20.07 USD (2)
夏普比率:
-0.19
交易活动:
49.98%
最大入金加载:
1.90%
最近交易:
28 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.71
长期交易:
25 (67.57%)
短期交易:
12 (32.43%)
利润因子:
0.43
预期回报:
-1.81 USD
平均利润:
2.85 USD
平均损失:
-6.22 USD
最大连续失误:
5 (-6.44 USD)
最大连续亏损:
-90.69 USD (3)
每月增长:
-7.05%
算法交易:
67%
结余跌幅:
绝对:
87.00 USD
最大值:
94.73 USD (4.72%)
相对跌幅:
结余:
9.11% (94.67 USD)
净值:
5.46% (53.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD+ 17
AUDJPY+ 9
XAUUSD+ 8
EURCAD+ 2
USDJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD+ 1
AUDJPY+ 1
XAUUSD+ -69
EURCAD+ 0
USDJPY+ 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD+ 393
AUDJPY+ 181
XAUUSD+ -6.8K
EURCAD+ 55
USDJPY+ -61
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.76 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +0.49 USD
最大连续亏损: -6.44 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.29 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 06:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 06:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 05:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 05:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 23:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 23:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 21:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 20:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 08:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 02:40
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 20:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 20:01
Share of trading days is too low
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of trades is too low
