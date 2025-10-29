- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
37
盈利交易:
18 (48.64%)
亏损交易:
19 (51.35%)
最好交易:
11.76 USD
最差交易:
-31.27 USD
毛利:
51.34 USD (6 928 pips)
毛利亏损:
-118.27 USD (13 169 pips)
最大连续赢利:
4 (0.49 USD)
最大连续盈利:
20.07 USD (2)
夏普比率:
-0.19
交易活动:
49.98%
最大入金加载:
1.90%
最近交易:
28 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.71
长期交易:
25 (67.57%)
短期交易:
12 (32.43%)
利润因子:
0.43
预期回报:
-1.81 USD
平均利润:
2.85 USD
平均损失:
-6.22 USD
最大连续失误:
5 (-6.44 USD)
最大连续亏损:
-90.69 USD (3)
每月增长:
-7.05%
算法交易:
67%
结余跌幅:
绝对:
87.00 USD
最大值:
94.73 USD (4.72%)
相对跌幅:
结余:
9.11% (94.67 USD)
净值:
5.46% (53.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD+
|17
|AUDJPY+
|9
|XAUUSD+
|8
|EURCAD+
|2
|USDJPY+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD+
|1
|AUDJPY+
|1
|XAUUSD+
|-69
|EURCAD+
|0
|USDJPY+
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD+
|393
|AUDJPY+
|181
|XAUUSD+
|-6.8K
|EURCAD+
|55
|USDJPY+
|-61
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +11.76 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +0.49 USD
最大连续亏损: -6.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
