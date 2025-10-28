СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / StepsToConsistency
Benni Kurniawan

StepsToConsistency

Benni Kurniawan
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -10%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
271
Прибыльных трейдов:
110 (40.59%)
Убыточных трейдов:
161 (59.41%)
Лучший трейд:
149.58 USD
Худший трейд:
-151.62 USD
Общая прибыль:
7 536.57 USD (327 537 pips)
Общий убыток:
-7 767.98 USD (314 017 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 380.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 380.28 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
94.68%
Макс. загрузка депозита:
13.36%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
149 (54.98%)
Коротких трейдов:
122 (45.02%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.85 USD
Средняя прибыль:
68.51 USD
Средний убыток:
-48.25 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 166.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 166.35 USD (11)
Прирост в месяц:
-6.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 095.93 USD
Максимальная:
2 462.35 USD (38.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.94% (2 462.35 USD)
По эквити:
6.00% (322.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 179
EURJPY 14
AUDJPY 14
USDJPY 8
CHFJPY 8
USDCAD 8
GBPJPY 7
GBPUSD 7
NZDJPY 7
CADJPY 6
EURUSD 5
AUDUSD 5
USDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 314
EURJPY -84
AUDJPY 209
USDJPY -74
CHFJPY 40
USDCAD -66
GBPJPY -156
GBPUSD -147
NZDJPY 186
CADJPY -154
EURUSD -96
AUDUSD -124
USDCHF -80
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 26K
EURJPY -1.6K
AUDJPY 2.5K
USDJPY -3K
CHFJPY -1.2K
USDCAD -889
GBPJPY -4.6K
GBPUSD -1.5K
NZDJPY 2.7K
CADJPY -2K
EURUSD -408
AUDUSD -1.7K
USDCHF -730
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +149.58 USD
Худший трейд: -152 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 380.28 USD
Макс. убыток в серии: -1 166.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 13
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
еще 322...
Welcome to StepsToConsistency, where profits are built through discipline, trend-following, and risk management — not luck.
I trade using a Follow The Trend strategy with clear Stop Loss & Take Profit levels, ensuring controlled risk and consistent results.

💡 Strategy Highlights:

  • Trend-based trading (no martingale, no grid)

  • Strict SL/TP setup for every trade

  • Focus on consistency and risk management

  • Stable equity curve with smooth growth

  • Suitable for long-term investors & passive traders

💬 Our Philosophy:

“Trading isn’t about how often you win — it’s about how consistently you can grow your account.”


Нет отзывов
2025.12.02 09:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 11:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 00:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 09:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 03:46
Share of trading days is too low
2025.10.29 03:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 02:36
Share of trading days is too low
2025.10.29 02:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 15:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 15:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 15:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 15:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
