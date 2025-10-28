- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
279
盈利交易:
115 (41.21%)
亏损交易:
164 (58.78%)
最好交易:
149.58 USD
最差交易:
-151.62 USD
毛利:
8 007.61 USD (351 586 pips)
毛利亏损:
-7 902.03 USD (318 217 pips)
最大连续赢利:
12 (1 380.28 USD)
最大连续盈利:
1 380.28 USD (12)
夏普比率:
0.01
交易活动:
94.68%
最大入金加载:
13.36%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.04
长期交易:
156 (55.91%)
短期交易:
123 (44.09%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.38 USD
平均利润:
69.63 USD
平均损失:
-48.18 USD
最大连续失误:
11 (-1 166.35 USD)
最大连续亏损:
-1 166.35 USD (11)
每月增长:
-5.20%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 095.93 USD
最大值:
2 462.35 USD (38.68%)
相对跌幅:
结余:
36.94% (2 462.35 USD)
净值:
6.00% (322.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|186
|EURJPY
|14
|AUDJPY
|14
|CHFJPY
|9
|USDJPY
|8
|USDCAD
|8
|GBPJPY
|7
|GBPUSD
|7
|NZDJPY
|7
|CADJPY
|6
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|5
|USDCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|711
|EURJPY
|-84
|AUDJPY
|209
|CHFJPY
|-19
|USDJPY
|-74
|USDCAD
|-66
|GBPJPY
|-156
|GBPUSD
|-147
|NZDJPY
|186
|CADJPY
|-154
|EURUSD
|-96
|AUDUSD
|-124
|USDCHF
|-80
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|46K
|EURJPY
|-1.6K
|AUDJPY
|2.5K
|CHFJPY
|-1.7K
|USDJPY
|-3K
|USDCAD
|-889
|GBPJPY
|-4.6K
|GBPUSD
|-1.5K
|NZDJPY
|2.7K
|CADJPY
|-2K
|EURUSD
|-408
|AUDUSD
|-1.7K
|USDCHF
|-730
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +149.58 USD
最差交易: -152 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +1 380.28 USD
最大连续亏损: -1 166.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
Welcome to StepsToConsistency, where profits are built through discipline, trend-following, and risk management — not luck.
I trade using a Follow The Trend strategy with clear Stop Loss & Take Profit levels, ensuring controlled risk and consistent results.
💡 Strategy Highlights:
-
Trend-based trading (no martingale, no grid)
-
Strict SL/TP setup for every trade
-
Focus on consistency and risk management
-
Stable equity curve with smooth growth
-
Suitable for long-term investors & passive traders
💬 Our Philosophy:
“Trading isn’t about how often you win — it’s about how consistently you can grow your account.”
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-7%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
9
0%
279
41%
95%
1.01
0.38
USD
USD
37%
1:50