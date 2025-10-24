СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / PROJEKT 8 ATOM X 004 PV
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM X 004 PV

Ladislav Bastrnak
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 36%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
608
Прибыльных трейдов:
436 (71.71%)
Убыточных трейдов:
172 (28.29%)
Лучший трейд:
1 337.76 USD
Худший трейд:
-1 073.80 USD
Общая прибыль:
25 782.51 USD (3 192 470 pips)
Общий убыток:
-11 930.50 USD (2 421 784 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (492.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 816.22 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
63.86%
Макс. загрузка депозита:
12.76%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.87
Длинных трейдов:
368 (60.53%)
Коротких трейдов:
240 (39.47%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
22.78 USD
Средняя прибыль:
59.13 USD
Средний убыток:
-69.36 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 941.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 941.92 USD (6)
Прирост в месяц:
17.69%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
827.44 USD
Максимальная:
2 360.13 USD (6.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.57% (1 736.03 USD)
По эквити:
8.79% (5 037.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 473
BTCUSD 124
GBPNZD 3
GBPCAD 3
EURAUD 1
NZDCAD 1
AUDCAD 1
GBPUSD 1
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD 1.2K
GBPNZD -359
GBPCAD 181
EURAUD 121
NZDCAD 5
AUDCAD 16
GBPUSD 2
GBPCHF 28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 10K
BTCUSD 762K
GBPNZD -2.6K
GBPCAD 1K
EURAUD 134
NZDCAD 46
AUDCAD 82
GBPUSD 9
GBPCHF 109
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 337.76 USD
Худший трейд: -1 074 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +492.20 USD
Макс. убыток в серии: -1 941.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
Нет отзывов
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 09:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
