Всего трейдов:
608
Прибыльных трейдов:
436 (71.71%)
Убыточных трейдов:
172 (28.29%)
Лучший трейд:
1 337.76 USD
Худший трейд:
-1 073.80 USD
Общая прибыль:
25 782.51 USD (3 192 470 pips)
Общий убыток:
-11 930.50 USD (2 421 784 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (492.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 816.22 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
63.86%
Макс. загрузка депозита:
12.76%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
5.87
Длинных трейдов:
368 (60.53%)
Коротких трейдов:
240 (39.47%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
22.78 USD
Средняя прибыль:
59.13 USD
Средний убыток:
-69.36 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 941.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 941.92 USD (6)
Прирост в месяц:
17.69%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
827.44 USD
Максимальная:
2 360.13 USD (6.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.57% (1 736.03 USD)
По эквити:
8.79% (5 037.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|473
|BTCUSD
|124
|GBPNZD
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|1.2K
|GBPNZD
|-359
|GBPCAD
|181
|EURAUD
|121
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|16
|GBPUSD
|2
|GBPCHF
|28
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|10K
|BTCUSD
|762K
|GBPNZD
|-2.6K
|GBPCAD
|1K
|EURAUD
|134
|NZDCAD
|46
|AUDCAD
|82
|GBPUSD
|9
|GBPCHF
|109
Лучший трейд: +1 337.76 USD
Худший трейд: -1 074 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +492.20 USD
Макс. убыток в серии: -1 941.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
MonetaMarkets-Live
|1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
|2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
|9.43 × 178
Нет отзывов
