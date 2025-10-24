SinaisSeções
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM X 004 PV

Ladislav Bastrnak
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 36%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
608
Negociações com lucro:
436 (71.71%)
Negociações com perda:
172 (28.29%)
Melhor negociação:
1 337.76 USD
Pior negociação:
-1 073.80 USD
Lucro bruto:
25 782.51 USD (3 192 470 pips)
Perda bruta:
-11 930.50 USD (2 421 784 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (492.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 816.22 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
66.23%
Depósito máximo carregado:
12.76%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
5.87
Negociações longas:
368 (60.53%)
Negociações curtas:
240 (39.47%)
Fator de lucro:
2.16
Valor esperado:
22.78 USD
Lucro médio:
59.13 USD
Perda média:
-69.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 941.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 941.92 USD (6)
Crescimento mensal:
17.69%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
827.44 USD
Máximo:
2 360.13 USD (6.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.57% (1 736.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.79% (5 037.91 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 473
BTCUSD 124
GBPNZD 3
GBPCAD 3
EURAUD 1
NZDCAD 1
AUDCAD 1
GBPUSD 1
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD 1.2K
GBPNZD -359
GBPCAD 181
EURAUD 121
NZDCAD 5
AUDCAD 16
GBPUSD 2
GBPCHF 28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 10K
BTCUSD 762K
GBPNZD -2.6K
GBPCAD 1K
EURAUD 134
NZDCAD 46
AUDCAD 82
GBPUSD 9
GBPCHF 109
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 337.76 USD
Pior negociação: -1 074 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +492.20 USD
Máxima perda consecutiva: -1 941.92 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
Sem comentários
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 09:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
