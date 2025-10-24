- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
608
Negociações com lucro:
436 (71.71%)
Negociações com perda:
172 (28.29%)
Melhor negociação:
1 337.76 USD
Pior negociação:
-1 073.80 USD
Lucro bruto:
25 782.51 USD (3 192 470 pips)
Perda bruta:
-11 930.50 USD (2 421 784 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (492.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 816.22 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
66.23%
Depósito máximo carregado:
12.76%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
5.87
Negociações longas:
368 (60.53%)
Negociações curtas:
240 (39.47%)
Fator de lucro:
2.16
Valor esperado:
22.78 USD
Lucro médio:
59.13 USD
Perda média:
-69.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1 941.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 941.92 USD (6)
Crescimento mensal:
17.69%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
827.44 USD
Máximo:
2 360.13 USD (6.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.57% (1 736.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.79% (5 037.91 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|473
|BTCUSD
|124
|GBPNZD
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|1.2K
|GBPNZD
|-359
|GBPCAD
|181
|EURAUD
|121
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|16
|GBPUSD
|2
|GBPCHF
|28
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|10K
|BTCUSD
|762K
|GBPNZD
|-2.6K
|GBPCAD
|1K
|EURAUD
|134
|NZDCAD
|46
|AUDCAD
|82
|GBPUSD
|9
|GBPCHF
|109
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 337.76 USD
Pior negociação: -1 074 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +492.20 USD
Máxima perda consecutiva: -1 941.92 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
MonetaMarkets-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.96 × 28
|
PlexyTrade-Server01
|9.43 × 178
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
36%
0
0
USD
USD
50K
USD
USD
9
98%
608
71%
66%
2.16
22.78
USD
USD
9%
1:500