Signale / MetaTrader 5 / PROJEKT 8 ATOM X 004 PV
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM X 004 PV

Ladislav Bastrnak
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 36%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
613
Gewinntrades:
441 (71.94%)
Verlusttrades:
172 (28.06%)
Bester Trade:
1 337.76 USD
Schlechtester Trade:
-1 073.80 USD
Bruttoprofit:
25 868.43 USD (3 194 883 pips)
Bruttoverlust:
-11 930.50 USD (2 421 784 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (492.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 816.22 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
66.23%
Max deposit load:
12.76%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
5.91
Long-Positionen:
368 (60.03%)
Short-Positionen:
245 (39.97%)
Profit-Faktor:
2.17
Mathematische Gewinnerwartung:
22.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
58.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-69.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1 941.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 941.92 USD (6)
Wachstum pro Monat :
8.69%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
827.44 USD
Maximaler:
2 360.13 USD (6.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.57% (1 736.03 USD)
Kapital:
8.79% (5 037.91 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 478
BTCUSD 124
GBPNZD 3
GBPCAD 3
EURAUD 1
NZDCAD 1
AUDCAD 1
GBPUSD 1
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD 1.2K
GBPNZD -359
GBPCAD 181
EURAUD 121
NZDCAD 5
AUDCAD 16
GBPUSD 2
GBPCHF 28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
BTCUSD 762K
GBPNZD -2.6K
GBPCAD 1K
EURAUD 134
NZDCAD 46
AUDCAD 82
GBPUSD 9
GBPCHF 109
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 337.76 USD
Schlechtester Trade: -1 074 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +492.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 941.92 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
Keine Bewertungen
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 09:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
