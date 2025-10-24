- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
613
Gewinntrades:
441 (71.94%)
Verlusttrades:
172 (28.06%)
Bester Trade:
1 337.76 USD
Schlechtester Trade:
-1 073.80 USD
Bruttoprofit:
25 868.43 USD (3 194 883 pips)
Bruttoverlust:
-11 930.50 USD (2 421 784 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (492.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 816.22 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
66.23%
Max deposit load:
12.76%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
5.91
Long-Positionen:
368 (60.03%)
Short-Positionen:
245 (39.97%)
Profit-Faktor:
2.17
Mathematische Gewinnerwartung:
22.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
58.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-69.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-1 941.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 941.92 USD (6)
Wachstum pro Monat :
8.69%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
827.44 USD
Maximaler:
2 360.13 USD (6.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.57% (1 736.03 USD)
Kapital:
8.79% (5 037.91 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|478
|BTCUSD
|124
|GBPNZD
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|1.2K
|GBPNZD
|-359
|GBPCAD
|181
|EURAUD
|121
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|16
|GBPUSD
|2
|GBPCHF
|28
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|762K
|GBPNZD
|-2.6K
|GBPCAD
|1K
|EURAUD
|134
|NZDCAD
|46
|AUDCAD
|82
|GBPUSD
|9
|GBPCHF
|109
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 337.76 USD
Schlechtester Trade: -1 074 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +492.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 941.92 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
MonetaMarkets-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.96 × 28
|
PlexyTrade-Server01
|9.43 × 178
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
36%
0
0
USD
USD
51K
USD
USD
10
98%
613
71%
66%
2.16
22.74
USD
USD
9%
1:500