- 자본
- 축소
트레이드:
678
이익 거래:
489 (72.12%)
손실 거래:
189 (27.88%)
최고의 거래:
1 337.76 USD
최악의 거래:
-1 073.80 USD
총 수익:
27 928.56 USD (3 512 723 pips)
총 손실:
-13 429.17 USD (2 761 029 pips)
연속 최대 이익:
21 (697.70 USD)
연속 최대 이익:
1 816.22 USD (6)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
53.48%
최대 입금량:
12.76%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
58
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
6.14
롱(주식매수):
411 (60.62%)
숏(주식차입매도):
267 (39.38%)
수익 요인:
2.08
기대수익:
21.39 USD
평균 이익:
57.11 USD
평균 손실:
-71.05 USD
연속 최대 손실:
6 (-1 941.92 USD)
연속 최대 손실:
-1 941.92 USD (6)
월별 성장률:
6.98%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
827.44 USD
최대한의:
2 360.13 USD (6.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.57% (1 736.03 USD)
자본금별:
8.79% (5 037.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|523
|BTCUSD
|139
|GBPNZD
|4
|AUDCAD
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|1
|NZDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|1.4K
|GBPNZD
|-216
|AUDCAD
|21
|GBPCAD
|181
|EURAUD
|121
|NZDCAD
|5
|GBPUSD
|2
|GBPCHF
|28
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|3
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|740K
|GBPNZD
|-1.6K
|AUDCAD
|585
|GBPCAD
|1K
|EURAUD
|134
|NZDCAD
|46
|GBPUSD
|9
|GBPCHF
|109
|AUDUSD
|3
|GBPAUD
|510
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
