Petr Dvorsky

Obelix

Petr Dvorsky
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 38%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
678
이익 거래:
489 (72.12%)
손실 거래:
189 (27.88%)
최고의 거래:
1 337.76 USD
최악의 거래:
-1 073.80 USD
총 수익:
27 928.56 USD (3 512 723 pips)
총 손실:
-13 429.17 USD (2 761 029 pips)
연속 최대 이익:
21 (697.70 USD)
연속 최대 이익:
1 816.22 USD (6)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
53.48%
최대 입금량:
12.76%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
58
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
6.14
롱(주식매수):
411 (60.62%)
숏(주식차입매도):
267 (39.38%)
수익 요인:
2.08
기대수익:
21.39 USD
평균 이익:
57.11 USD
평균 손실:
-71.05 USD
연속 최대 손실:
6 (-1 941.92 USD)
연속 최대 손실:
-1 941.92 USD (6)
월별 성장률:
6.98%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
827.44 USD
최대한의:
2 360.13 USD (6.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.57% (1 736.03 USD)
자본금별:
8.79% (5 037.91 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 523
BTCUSD 139
GBPNZD 4
AUDCAD 3
GBPCAD 3
EURAUD 1
NZDCAD 1
GBPUSD 1
GBPCHF 1
AUDUSD 1
GBPAUD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD 1.4K
GBPNZD -216
AUDCAD 21
GBPCAD 181
EURAUD 121
NZDCAD 5
GBPUSD 2
GBPCHF 28
AUDUSD 2
GBPAUD 3
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 11K
BTCUSD 740K
GBPNZD -1.6K
AUDCAD 585
GBPCAD 1K
EURAUD 134
NZDCAD 46
GBPUSD 9
GBPCHF 109
AUDUSD 3
GBPAUD 510
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 337.76 USD
최악의 거래: -1 074 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +697.70 USD
연속 최대 손실: -1 941.92 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MonetaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
리뷰 없음
2025.12.31 19:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 09:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
