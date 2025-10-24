- Incremento
Total de Trades:
608
Transacciones Rentables:
436 (71.71%)
Transacciones Irrentables:
172 (28.29%)
Mejor transacción:
1 337.76 USD
Peor transacción:
-1 073.80 USD
Beneficio Bruto:
25 782.51 USD (3 192 470 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 930.50 USD (2 421 784 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (492.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 816.22 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
66.23%
Carga máxima del depósito:
12.76%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
5.87
Transacciones Largas:
368 (60.53%)
Transacciones Cortas:
240 (39.47%)
Factor de Beneficio:
2.16
Beneficio Esperado:
22.78 USD
Beneficio medio:
59.13 USD
Pérdidas medias:
-69.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 941.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 941.92 USD (6)
Crecimiento al mes:
17.69%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
827.44 USD
Máxima:
2 360.13 USD (6.36%)
Reducción relativa:
De balance:
6.57% (1 736.03 USD)
De fondos:
8.79% (5 037.91 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|473
|BTCUSD
|124
|GBPNZD
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|1.2K
|GBPNZD
|-359
|GBPCAD
|181
|EURAUD
|121
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|16
|GBPUSD
|2
|GBPCHF
|28
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|10K
|BTCUSD
|762K
|GBPNZD
|-2.6K
|GBPCAD
|1K
|EURAUD
|134
|NZDCAD
|46
|AUDCAD
|82
|GBPUSD
|9
|GBPCHF
|109
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 337.76 USD
Peor transacción: -1 074 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +492.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 941.92 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
MonetaMarkets-Live
|1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
|2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
|9.43 × 178
