Señales / MetaTrader 5 / PROJEKT 8 ATOM X 004 PV
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM X 004 PV

Ladislav Bastrnak
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 36%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
608
Transacciones Rentables:
436 (71.71%)
Transacciones Irrentables:
172 (28.29%)
Mejor transacción:
1 337.76 USD
Peor transacción:
-1 073.80 USD
Beneficio Bruto:
25 782.51 USD (3 192 470 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 930.50 USD (2 421 784 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (492.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 816.22 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
66.23%
Carga máxima del depósito:
12.76%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
5.87
Transacciones Largas:
368 (60.53%)
Transacciones Cortas:
240 (39.47%)
Factor de Beneficio:
2.16
Beneficio Esperado:
22.78 USD
Beneficio medio:
59.13 USD
Pérdidas medias:
-69.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-1 941.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 941.92 USD (6)
Crecimiento al mes:
17.69%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
827.44 USD
Máxima:
2 360.13 USD (6.36%)
Reducción relativa:
De balance:
6.57% (1 736.03 USD)
De fondos:
8.79% (5 037.91 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 473
BTCUSD 124
GBPNZD 3
GBPCAD 3
EURAUD 1
NZDCAD 1
AUDCAD 1
GBPUSD 1
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD 1.2K
GBPNZD -359
GBPCAD 181
EURAUD 121
NZDCAD 5
AUDCAD 16
GBPUSD 2
GBPCHF 28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 10K
BTCUSD 762K
GBPNZD -2.6K
GBPCAD 1K
EURAUD 134
NZDCAD 46
AUDCAD 82
GBPUSD 9
GBPCHF 109
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 337.76 USD
Peor transacción: -1 074 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +492.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 941.92 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 09:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
