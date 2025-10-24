シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / PROJEKT 8 ATOM X 004 PV
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM X 004 PV

Ladislav Bastrnak
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 36%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
608
利益トレード:
436 (71.71%)
損失トレード:
172 (28.29%)
ベストトレード:
1 337.76 USD
最悪のトレード:
-1 073.80 USD
総利益:
25 782.51 USD (3 192 470 pips)
総損失:
-11 930.50 USD (2 421 784 pips)
最大連続の勝ち:
18 (492.20 USD)
最大連続利益:
1 816.22 USD (6)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
66.23%
最大入金額:
12.76%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
5.87
長いトレード:
368 (60.53%)
短いトレード:
240 (39.47%)
プロフィットファクター:
2.16
期待されたペイオフ:
22.78 USD
平均利益:
59.13 USD
平均損失:
-69.36 USD
最大連続の負け:
6 (-1 941.92 USD)
最大連続損失:
-1 941.92 USD (6)
月間成長:
17.69%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
827.44 USD
最大の:
2 360.13 USD (6.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.57% (1 736.03 USD)
エクイティによる:
8.79% (5 037.91 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 473
BTCUSD 124
GBPNZD 3
GBPCAD 3
EURAUD 1
NZDCAD 1
AUDCAD 1
GBPUSD 1
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD 1.2K
GBPNZD -359
GBPCAD 181
EURAUD 121
NZDCAD 5
AUDCAD 16
GBPUSD 2
GBPCHF 28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 10K
BTCUSD 762K
GBPNZD -2.6K
GBPCAD 1K
EURAUD 134
NZDCAD 46
AUDCAD 82
GBPUSD 9
GBPCHF 109
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 337.76 USD
最悪のトレード: -1 074 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +492.20 USD
最大連続損失: -1 941.92 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MonetaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
レビューなし
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 09:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください