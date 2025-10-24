- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
608
利益トレード:
436 (71.71%)
損失トレード:
172 (28.29%)
ベストトレード:
1 337.76 USD
最悪のトレード:
-1 073.80 USD
総利益:
25 782.51 USD (3 192 470 pips)
総損失:
-11 930.50 USD (2 421 784 pips)
最大連続の勝ち:
18 (492.20 USD)
最大連続利益:
1 816.22 USD (6)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
66.23%
最大入金額:
12.76%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
5.87
長いトレード:
368 (60.53%)
短いトレード:
240 (39.47%)
プロフィットファクター:
2.16
期待されたペイオフ:
22.78 USD
平均利益:
59.13 USD
平均損失:
-69.36 USD
最大連続の負け:
6 (-1 941.92 USD)
最大連続損失:
-1 941.92 USD (6)
月間成長:
17.69%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
827.44 USD
最大の:
2 360.13 USD (6.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.57% (1 736.03 USD)
エクイティによる:
8.79% (5 037.91 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|473
|BTCUSD
|124
|GBPNZD
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|1.2K
|GBPNZD
|-359
|GBPCAD
|181
|EURAUD
|121
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|16
|GBPUSD
|2
|GBPCHF
|28
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|10K
|BTCUSD
|762K
|GBPNZD
|-2.6K
|GBPCAD
|1K
|EURAUD
|134
|NZDCAD
|46
|AUDCAD
|82
|GBPUSD
|9
|GBPCHF
|109
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 337.76 USD
最悪のトレード: -1 074 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +492.20 USD
最大連続損失: -1 941.92 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MonetaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
MonetaMarkets-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.96 × 28
|
PlexyTrade-Server01
|9.43 × 178
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
36%
0
0
USD
USD
50K
USD
USD
9
98%
608
71%
66%
2.16
22.78
USD
USD
9%
1:500