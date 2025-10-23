- Прирост
Всего трейдов:
869
Прибыльных трейдов:
580 (66.74%)
Убыточных трейдов:
289 (33.26%)
Лучший трейд:
6.25 USD
Худший трейд:
-6.25 USD
Общая прибыль:
2 541.70 USD (6 275 702 pips)
Общий убыток:
-1 488.50 USD (145 283 pips)
Макс. серия выигрышей:
135 (416.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
699.68 USD (117)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
87.45%
Макс. загрузка депозита:
16.21%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
93
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.37
Длинных трейдов:
357 (41.08%)
Коротких трейдов:
512 (58.92%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
1.21 USD
Средняя прибыль:
4.38 USD
Средний убыток:
-5.15 USD
Макс. серия проигрышей:
96 (-579.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-579.82 USD (96)
Прирост в месяц:
-11.74%
Алготрейдинг:
64%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.75 USD
Максимальная:
769.28 USD (22.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.53% (769.25 USD)
По эквити:
19.95% (326.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|765
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD+
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD+
|118K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
