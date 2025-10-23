- 자본
- 축소
트레이드:
1 155
이익 거래:
826 (71.51%)
손실 거래:
329 (28.48%)
최고의 거래:
6.25 USD
최악의 거래:
-6.25 USD
총 수익:
3 364.66 USD (6 358 597 pips)
총 손실:
-1 732.07 USD (168 742 pips)
연속 최대 이익:
135 (416.17 USD)
연속 최대 이익:
699.68 USD (117)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
88.94%
최대 입금량:
16.21%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
286
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
2.12
롱(주식매수):
357 (30.91%)
숏(주식차입매도):
798 (69.09%)
수익 요인:
1.94
기대수익:
1.41 USD
평균 이익:
4.07 USD
평균 손실:
-5.26 USD
연속 최대 손실:
96 (-579.82 USD)
연속 최대 손실:
-579.82 USD (96)
월별 성장률:
-15.10%
Algo 트레이딩:
52%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.75 USD
최대한의:
771.29 USD (22.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.53% (769.25 USD)
자본금별:
19.95% (326.45 USD)
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
