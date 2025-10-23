시그널섹션
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid EUR

Nuttapon Maneechote
0 리뷰
안정성
11
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 99%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 155
이익 거래:
826 (71.51%)
손실 거래:
329 (28.48%)
최고의 거래:
6.25 USD
최악의 거래:
-6.25 USD
총 수익:
3 364.66 USD (6 358 597 pips)
총 손실:
-1 732.07 USD (168 742 pips)
연속 최대 이익:
135 (416.17 USD)
연속 최대 이익:
699.68 USD (117)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
88.94%
최대 입금량:
16.21%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
286
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
2.12
롱(주식매수):
357 (30.91%)
숏(주식차입매도):
798 (69.09%)
수익 요인:
1.94
기대수익:
1.41 USD
평균 이익:
4.07 USD
평균 손실:
-5.26 USD
연속 최대 손실:
96 (-579.82 USD)
연속 최대 손실:
-579.82 USD (96)
월별 성장률:
-15.10%
Algo 트레이딩:
52%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.75 USD
최대한의:
771.29 USD (22.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.53% (769.25 USD)
자본금별:
19.95% (326.45 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD+ 1051
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD+ 1.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD+ 178K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6.25 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 117
연속 최대 손실: 96
연속 최대 이익: +416.17 USD
연속 최대 손실: -579.82 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.08 03:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 22:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.06 03:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 12:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 16:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 16:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 13:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 20:01
Share of trading days is too low
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of trades is too low
