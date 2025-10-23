SinaisSeções
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid EUR

0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 102%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 040
Negociações com lucro:
750 (72.11%)
Negociações com perda:
290 (27.88%)
Melhor negociação:
6.25 USD
Pior negociação:
-6.25 USD
Lucro bruto:
3 155.67 USD (6 337 523 pips)
Perda bruta:
-1 493.75 USD (145 288 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
135 (416.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
699.68 USD (117)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
88.94%
Depósito máximo carregado:
16.21%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
205
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.15
Negociações longas:
357 (34.33%)
Negociações curtas:
683 (65.67%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
1.60 USD
Lucro médio:
4.21 USD
Perda média:
-5.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
96 (-579.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-579.82 USD (96)
Crescimento mensal:
-13.81%
Algotrading:
54%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.75 USD
Máximo:
771.29 USD (22.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.53% (769.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.95% (326.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD+ 936
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD+ 1.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD+ 180K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.25 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 117
Máximo de perdas consecutivas: 96
Máximo lucro consecutivo: +416.17 USD
Máxima perda consecutiva: -579.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 12:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 16:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 16:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 13:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 20:01
Share of trading days is too low
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 14:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 14:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 14:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Cryptowanlanid EUR
30 USD por mês
102%
0
0
USD
2K
USD
10
54%
1 040
72%
89%
2.11
1.60
USD
38%
1:500
Copiar

