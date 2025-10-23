- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 040
Negociações com lucro:
750 (72.11%)
Negociações com perda:
290 (27.88%)
Melhor negociação:
6.25 USD
Pior negociação:
-6.25 USD
Lucro bruto:
3 155.67 USD (6 337 523 pips)
Perda bruta:
-1 493.75 USD (145 288 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
135 (416.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
699.68 USD (117)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
88.94%
Depósito máximo carregado:
16.21%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
205
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.15
Negociações longas:
357 (34.33%)
Negociações curtas:
683 (65.67%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
1.60 USD
Lucro médio:
4.21 USD
Perda média:
-5.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
96 (-579.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-579.82 USD (96)
Crescimento mensal:
-13.81%
Algotrading:
54%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.75 USD
Máximo:
771.29 USD (22.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.53% (769.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.95% (326.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|936
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD+
|1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD+
|180K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.25 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 117
Máximo de perdas consecutivas: 96
Máximo lucro consecutivo: +416.17 USD
Máxima perda consecutiva: -579.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
102%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
10
54%
1 040
72%
89%
2.11
1.60
USD
USD
38%
1:500