シグナル / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid EUR
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid EUR

Nuttapon Maneechote
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 102%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 040
利益トレード:
750 (72.11%)
損失トレード:
290 (27.88%)
ベストトレード:
6.25 USD
最悪のトレード:
-6.25 USD
総利益:
3 155.67 USD (6 337 523 pips)
総損失:
-1 493.75 USD (145 288 pips)
最大連続の勝ち:
135 (416.17 USD)
最大連続利益:
699.68 USD (117)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
88.94%
最大入金額:
16.21%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
205
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.15
長いトレード:
357 (34.33%)
短いトレード:
683 (65.67%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
1.60 USD
平均利益:
4.21 USD
平均損失:
-5.15 USD
最大連続の負け:
96 (-579.82 USD)
最大連続損失:
-579.82 USD (96)
月間成長:
-13.81%
アルゴリズム取引:
54%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.75 USD
最大の:
771.29 USD (22.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.53% (769.25 USD)
エクイティによる:
19.95% (326.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD+ 936
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD+ 1.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD+ 180K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.25 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 117
最大連続の負け: 96
最大連続利益: +416.17 USD
最大連続損失: -579.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

