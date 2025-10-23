- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 040
利益トレード:
750 (72.11%)
損失トレード:
290 (27.88%)
ベストトレード:
6.25 USD
最悪のトレード:
-6.25 USD
総利益:
3 155.67 USD (6 337 523 pips)
総損失:
-1 493.75 USD (145 288 pips)
最大連続の勝ち:
135 (416.17 USD)
最大連続利益:
699.68 USD (117)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
88.94%
最大入金額:
16.21%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
205
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.15
長いトレード:
357 (34.33%)
短いトレード:
683 (65.67%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
1.60 USD
平均利益:
4.21 USD
平均損失:
-5.15 USD
最大連続の負け:
96 (-579.82 USD)
最大連続損失:
-579.82 USD (96)
月間成長:
-13.81%
アルゴリズム取引:
54%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.75 USD
最大の:
771.29 USD (22.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.53% (769.25 USD)
エクイティによる:
19.95% (326.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|936
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD+
|1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD+
|180K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.25 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 117
最大連続の負け: 96
最大連続利益: +416.17 USD
最大連続損失: -579.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
102%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
10
54%
1 040
72%
89%
2.11
1.60
USD
USD
38%
1:500