Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid EUR

Nuttapon Maneechote
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 102%
VantageInternational-Live 3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 040
Transacciones Rentables:
750 (72.11%)
Transacciones Irrentables:
290 (27.88%)
Mejor transacción:
6.25 USD
Peor transacción:
-6.25 USD
Beneficio Bruto:
3 155.67 USD (6 337 523 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 493.75 USD (145 288 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
135 (416.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
699.68 USD (117)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
88.94%
Carga máxima del depósito:
16.21%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
205
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
2.15
Transacciones Largas:
357 (34.33%)
Transacciones Cortas:
683 (65.67%)
Factor de Beneficio:
2.11
Beneficio Esperado:
1.60 USD
Beneficio medio:
4.21 USD
Pérdidas medias:
-5.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
96 (-579.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-579.82 USD (96)
Crecimiento al mes:
-13.81%
Trading algorítmico:
54%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.75 USD
Máxima:
771.29 USD (22.69%)
Reducción relativa:
De balance:
37.53% (769.25 USD)
De fondos:
19.95% (326.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD+ 936
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD+ 1.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD+ 180K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.25 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 117
Máximo de pérdidas consecutivas: 96
Beneficio máximo consecutivo: +416.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -579.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 12:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 16:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 16:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 13:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 20:01
Share of trading days is too low
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 14:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 14:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 14:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Copiar

