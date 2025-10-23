信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid EUR
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid EUR

Nuttapon Maneechote
0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 102%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 040
盈利交易:
750 (72.11%)
亏损交易:
290 (27.88%)
最好交易:
6.25 USD
最差交易:
-6.25 USD
毛利:
3 155.67 USD (6 337 523 pips)
毛利亏损:
-1 493.75 USD (145 288 pips)
最大连续赢利:
135 (416.17 USD)
最大连续盈利:
699.68 USD (117)
夏普比率:
0.37
交易活动:
88.94%
最大入金加载:
16.21%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
205
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.15
长期交易:
357 (34.33%)
短期交易:
683 (65.67%)
利润因子:
2.11
预期回报:
1.60 USD
平均利润:
4.21 USD
平均损失:
-5.15 USD
最大连续失误:
96 (-579.82 USD)
最大连续亏损:
-579.82 USD (96)
每月增长:
-13.81%
算法交易:
54%
结余跌幅:
绝对:
0.75 USD
最大值:
771.29 USD (22.69%)
相对跌幅:
结余:
37.53% (769.25 USD)
净值:
19.95% (326.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD+ 936
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD+ 1.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD+ 180K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.25 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 117
最大连续失误: 96
最大连续盈利: +416.17 USD
最大连续亏损: -579.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 12:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 16:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 16:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 13:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 20:01
Share of trading days is too low
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 14:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 14:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 14:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
