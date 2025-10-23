- 成长
交易:
1 040
盈利交易:
750 (72.11%)
亏损交易:
290 (27.88%)
最好交易:
6.25 USD
最差交易:
-6.25 USD
毛利:
3 155.67 USD (6 337 523 pips)
毛利亏损:
-1 493.75 USD (145 288 pips)
最大连续赢利:
135 (416.17 USD)
最大连续盈利:
699.68 USD (117)
夏普比率:
0.37
交易活动:
88.94%
最大入金加载:
16.21%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
205
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.15
长期交易:
357 (34.33%)
短期交易:
683 (65.67%)
利润因子:
2.11
预期回报:
1.60 USD
平均利润:
4.21 USD
平均损失:
-5.15 USD
最大连续失误:
96 (-579.82 USD)
最大连续亏损:
-579.82 USD (96)
每月增长:
-13.81%
算法交易:
54%
结余跌幅:
绝对:
0.75 USD
最大值:
771.29 USD (22.69%)
相对跌幅:
结余:
37.53% (769.25 USD)
净值:
19.95% (326.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|936
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD+
|1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD+
|180K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
