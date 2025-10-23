- Прирост
Всего трейдов:
173
Прибыльных трейдов:
130 (75.14%)
Убыточных трейдов:
43 (24.86%)
Лучший трейд:
659.83 USD
Худший трейд:
-641.78 USD
Общая прибыль:
14 432.16 USD (33 572 pips)
Общий убыток:
-5 300.58 USD (11 892 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (2 852.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 852.05 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
1.48%
Макс. загрузка депозита:
10.35%
Последний трейд:
36 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
6.23
Длинных трейдов:
168 (97.11%)
Коротких трейдов:
5 (2.89%)
Профит фактор:
2.72
Мат. ожидание:
52.78 USD
Средняя прибыль:
111.02 USD
Средний убыток:
-123.27 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 462.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 462.02 USD (4)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.40 USD
Максимальная:
1 464.96 USD (6.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.60% (1 467.90 USD)
По эквити:
6.36% (1 539.90 USD)
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +659.83 USD
Худший трейд: -642 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 852.05 USD
Макс. убыток в серии: -1 462.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.86 × 5999
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 201
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 838
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
Нет отзывов
