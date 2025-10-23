СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / VDKR
Zulhardy Rahim -

VDKR

Zulhardy Rahim -
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
прирост с 2025 46%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
173
Прибыльных трейдов:
130 (75.14%)
Убыточных трейдов:
43 (24.86%)
Лучший трейд:
659.83 USD
Худший трейд:
-641.78 USD
Общая прибыль:
14 432.16 USD (33 572 pips)
Общий убыток:
-5 300.58 USD (11 892 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (2 852.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 852.05 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
1.48%
Макс. загрузка депозита:
10.35%
Последний трейд:
36 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
6.23
Длинных трейдов:
168 (97.11%)
Коротких трейдов:
5 (2.89%)
Профит фактор:
2.72
Мат. ожидание:
52.78 USD
Средняя прибыль:
111.02 USD
Средний убыток:
-123.27 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 462.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 462.02 USD (4)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.40 USD
Максимальная:
1 464.96 USD (6.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.60% (1 467.90 USD)
По эквити:
6.36% (1 539.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 173
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 9.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 22K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +659.83 USD
Худший трейд: -642 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 852.05 USD
Макс. убыток в серии: -1 462.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.86 × 5999
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.02 × 201
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.15 × 838
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
еще 63...
Нет отзывов
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.12 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 23:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 01:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 01:45
No swaps are charged
2025.11.28 01:45
No swaps are charged
2025.11.24 23:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 22:31
No swaps are charged
2025.11.24 22:31
No swaps are charged
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 21:31
No swaps are charged
2025.11.24 21:31
No swaps are charged
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 20:21
No swaps are charged
2025.11.24 20:21
No swaps are charged
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
