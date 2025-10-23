- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
173
盈利交易:
130 (75.14%)
亏损交易:
43 (24.86%)
最好交易:
659.83 USD
最差交易:
-641.78 USD
毛利:
14 432.16 USD (33 572 pips)
毛利亏损:
-5 300.58 USD (11 892 pips)
最大连续赢利:
16 (2 852.05 USD)
最大连续盈利:
2 852.05 USD (16)
夏普比率:
0.33
交易活动:
1.48%
最大入金加载:
10.35%
最近交易:
36 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
6.23
长期交易:
168 (97.11%)
短期交易:
5 (2.89%)
利润因子:
2.72
预期回报:
52.78 USD
平均利润:
111.02 USD
平均损失:
-123.27 USD
最大连续失误:
4 (-1 462.02 USD)
最大连续亏损:
-1 462.02 USD (4)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.40 USD
最大值:
1 464.96 USD (6.58%)
相对跌幅:
结余:
6.60% (1 467.90 USD)
净值:
6.36% (1 539.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|173
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +659.83 USD
最差交易: -642 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +2 852.05 USD
最大连续亏损: -1 462.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.86 × 5999
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 201
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 838
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月5000 USD
46%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
11
100%
173
75%
1%
2.72
52.78
USD
USD
7%
1:500