트레이드:
173
이익 거래:
130 (75.14%)
손실 거래:
43 (24.86%)
최고의 거래:
659.83 USD
최악의 거래:
-641.78 USD
총 수익:
14 432.16 USD (33 572 pips)
총 손실:
-5 300.58 USD (11 892 pips)
연속 최대 이익:
16 (2 852.05 USD)
연속 최대 이익:
2 852.05 USD (16)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
1.48%
최대 입금량:
10.35%
최근 거래:
36 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
20 분
회복 요인:
6.23
롱(주식매수):
168 (97.11%)
숏(주식차입매도):
5 (2.89%)
수익 요인:
2.72
기대수익:
52.78 USD
평균 이익:
111.02 USD
평균 손실:
-123.27 USD
연속 최대 손실:
4 (-1 462.02 USD)
연속 최대 손실:
-1 462.02 USD (4)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.40 USD
최대한의:
1 464.96 USD (6.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.60% (1 467.90 USD)
자본금별:
6.36% (1 539.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|173
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
최고의 거래: +659.83 USD
최악의 거래: -642 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +2 852.05 USD
연속 최대 손실: -1 462.02 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.86 × 6001
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 201
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 838
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 5000 USD
46%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
11
100%
173
75%
1%
2.72
52.78
USD
USD
7%
1:500