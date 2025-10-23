- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
173
利益トレード:
130 (75.14%)
損失トレード:
43 (24.86%)
ベストトレード:
659.83 USD
最悪のトレード:
-641.78 USD
総利益:
14 432.16 USD (33 572 pips)
総損失:
-5 300.58 USD (11 892 pips)
最大連続の勝ち:
16 (2 852.05 USD)
最大連続利益:
2 852.05 USD (16)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
1.48%
最大入金額:
10.35%
最近のトレード:
36 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
6.23
長いトレード:
168 (97.11%)
短いトレード:
5 (2.89%)
プロフィットファクター:
2.72
期待されたペイオフ:
52.78 USD
平均利益:
111.02 USD
平均損失:
-123.27 USD
最大連続の負け:
4 (-1 462.02 USD)
最大連続損失:
-1 462.02 USD (4)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.40 USD
最大の:
1 464.96 USD (6.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.60% (1 467.90 USD)
エクイティによる:
6.36% (1 539.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|173
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +659.83 USD
最悪のトレード: -642 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +2 852.05 USD
最大連続損失: -1 462.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.86 × 5999
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 201
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 838
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
63 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
5000 USD/月
46%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
11
100%
173
75%
1%
2.72
52.78
USD
USD
7%
1:500