Zulhardy Rahim -

VDKR

Zulhardy Rahim -
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD por mês
crescimento desde 2025 46%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
173
Negociações com lucro:
130 (75.14%)
Negociações com perda:
43 (24.86%)
Melhor negociação:
659.83 USD
Pior negociação:
-641.78 USD
Lucro bruto:
14 432.16 USD (33 572 pips)
Perda bruta:
-5 300.58 USD (11 892 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (2 852.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 852.05 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
1.48%
Depósito máximo carregado:
10.35%
Último negócio:
36 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
6.23
Negociações longas:
168 (97.11%)
Negociações curtas:
5 (2.89%)
Fator de lucro:
2.72
Valor esperado:
52.78 USD
Lucro médio:
111.02 USD
Perda média:
-123.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 462.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 462.02 USD (4)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.40 USD
Máximo:
1 464.96 USD (6.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.60% (1 467.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.36% (1 539.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 173
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 9.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 22K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +659.83 USD
Pior negociação: -642 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +2 852.05 USD
Máxima perda consecutiva: -1 462.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.86 × 5999
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.02 × 201
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.15 × 838
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
63 mais ...
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.12 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 23:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 01:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 01:45
No swaps are charged
2025.11.28 01:45
No swaps are charged
2025.11.24 23:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 22:31
No swaps are charged
2025.11.24 22:31
No swaps are charged
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 21:31
No swaps are charged
2025.11.24 21:31
No swaps are charged
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 20:21
No swaps are charged
2025.11.24 20:21
No swaps are charged
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
VDKR
5000 USD por mês
46%
0
0
USD
29K
USD
11
100%
173
75%
1%
2.72
52.78
USD
7%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.