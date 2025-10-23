- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
173
Negociações com lucro:
130 (75.14%)
Negociações com perda:
43 (24.86%)
Melhor negociação:
659.83 USD
Pior negociação:
-641.78 USD
Lucro bruto:
14 432.16 USD (33 572 pips)
Perda bruta:
-5 300.58 USD (11 892 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (2 852.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 852.05 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
1.48%
Depósito máximo carregado:
10.35%
Último negócio:
36 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
6.23
Negociações longas:
168 (97.11%)
Negociações curtas:
5 (2.89%)
Fator de lucro:
2.72
Valor esperado:
52.78 USD
Lucro médio:
111.02 USD
Perda média:
-123.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 462.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 462.02 USD (4)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.40 USD
Máximo:
1 464.96 USD (6.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.60% (1 467.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.36% (1 539.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|173
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +659.83 USD
Pior negociação: -642 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +2 852.05 USD
Máxima perda consecutiva: -1 462.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.86 × 5999
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 201
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 838
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
