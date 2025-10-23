SignaleKategorien
Zulhardy Rahim -

VDKR

Zulhardy Rahim -
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 5000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 46%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
173
Gewinntrades:
130 (75.14%)
Verlusttrades:
43 (24.86%)
Bester Trade:
659.83 USD
Schlechtester Trade:
-641.78 USD
Bruttoprofit:
14 432.16 USD (33 572 pips)
Bruttoverlust:
-5 300.58 USD (11 892 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (2 852.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 852.05 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
1.48%
Max deposit load:
10.35%
Letzter Trade:
36 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
20 Minuten
Erholungsfaktor:
6.23
Long-Positionen:
168 (97.11%)
Short-Positionen:
5 (2.89%)
Profit-Faktor:
2.72
Mathematische Gewinnerwartung:
52.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
111.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-123.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1 462.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 462.02 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.40 USD
Maximaler:
1 464.96 USD (6.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.60% (1 467.90 USD)
Kapital:
6.36% (1 539.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 173
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 9.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 22K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +659.83 USD
Schlechtester Trade: -642 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 852.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 462.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.86 × 5999
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.02 × 201
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.15 × 838
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
noch 63 ...
Keine Bewertungen
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.12 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 23:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 01:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 01:45
No swaps are charged
2025.11.28 01:45
No swaps are charged
2025.11.24 23:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 22:31
No swaps are charged
2025.11.24 22:31
No swaps are charged
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 21:31
No swaps are charged
2025.11.24 21:31
No swaps are charged
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 20:21
No swaps are charged
2025.11.24 20:21
No swaps are charged
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
