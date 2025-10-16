СигналыРазделы
Antony Manahan

Waymaker Celestial

Antony Manahan
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 8%
VantageInternational-Live 3
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
329
Прибыльных трейдов:
164 (49.84%)
Убыточных трейдов:
165 (50.15%)
Лучший трейд:
1 150.37 USD
Худший трейд:
-547.10 USD
Общая прибыль:
9 497.31 USD (188 485 pips)
Общий убыток:
-7 255.85 USD (145 618 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (79.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 523.65 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
22.29%
Макс. загрузка депозита:
14.29%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
201 (61.09%)
Коротких трейдов:
128 (38.91%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
6.81 USD
Средняя прибыль:
57.91 USD
Средний убыток:
-43.97 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-152.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 053.40 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.78%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
82.44 USD
Максимальная:
2 518.31 USD (54.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.92% (82.41 USD)
По эквити:
14.01% (933.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 329
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 43K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 150.37 USD
Худший трейд: -547 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +79.93 USD
Макс. убыток в серии: -152.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 03:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 02:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 09:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 09:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 03:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 02:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
