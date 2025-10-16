- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
329
Прибыльных трейдов:
164 (49.84%)
Убыточных трейдов:
165 (50.15%)
Лучший трейд:
1 150.37 USD
Худший трейд:
-547.10 USD
Общая прибыль:
9 497.31 USD (188 485 pips)
Общий убыток:
-7 255.85 USD (145 618 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (79.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 523.65 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
22.29%
Макс. загрузка депозита:
14.29%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
201 (61.09%)
Коротких трейдов:
128 (38.91%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
6.81 USD
Средняя прибыль:
57.91 USD
Средний убыток:
-43.97 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-152.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 053.40 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.78%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
82.44 USD
Максимальная:
2 518.31 USD (54.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.92% (82.41 USD)
По эквити:
14.01% (933.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|329
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|43K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 150.37 USD
Худший трейд: -547 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +79.93 USD
Макс. убыток в серии: -152.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
13
2%
329
49%
22%
1.30
6.81
USD
USD
75%
1:100