- 자본
- 축소
트레이드:
361
이익 거래:
182 (50.41%)
손실 거래:
179 (49.58%)
최고의 거래:
1 150.37 USD
최악의 거래:
-547.10 USD
총 수익:
10 739.47 USD (203 241 pips)
총 손실:
-8 317.69 USD (158 057 pips)
연속 최대 이익:
13 (79.93 USD)
연속 최대 이익:
1 523.65 USD (12)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
20.03%
최대 입금량:
14.29%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.94
롱(주식매수):
219 (60.66%)
숏(주식차입매도):
142 (39.34%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
6.71 USD
평균 이익:
59.01 USD
평균 손실:
-46.47 USD
연속 최대 손실:
19 (-152.65 USD)
연속 최대 손실:
-1 053.40 USD (4)
월별 성장률:
6.97%
연간 예측:
84.63%
Algo 트레이딩:
9%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
82.44 USD
최대한의:
2 567.55 USD (55.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.92% (82.41 USD)
자본금별:
14.01% (933.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|361
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|45K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 150.37 USD
최악의 거래: -547 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +79.93 USD
연속 최대 손실: -152.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
12%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
15
9%
361
50%
20%
1.29
6.71
USD
USD
75%
1:100