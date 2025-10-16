시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Waymaker Celestial
Antony Manahan

Waymaker Celestial

Antony Manahan
0 리뷰
안정성
15
0 / 0 USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 12%
VantageInternational-Live 3
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
361
이익 거래:
182 (50.41%)
손실 거래:
179 (49.58%)
최고의 거래:
1 150.37 USD
최악의 거래:
-547.10 USD
총 수익:
10 739.47 USD (203 241 pips)
총 손실:
-8 317.69 USD (158 057 pips)
연속 최대 이익:
13 (79.93 USD)
연속 최대 이익:
1 523.65 USD (12)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
20.03%
최대 입금량:
14.29%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.94
롱(주식매수):
219 (60.66%)
숏(주식차입매도):
142 (39.34%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
6.71 USD
평균 이익:
59.01 USD
평균 손실:
-46.47 USD
연속 최대 손실:
19 (-152.65 USD)
연속 최대 손실:
-1 053.40 USD (4)
월별 성장률:
6.97%
연간 예측:
84.63%
Algo 트레이딩:
9%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
82.44 USD
최대한의:
2 567.55 USD (55.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.92% (82.41 USD)
자본금별:
14.01% (933.50 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 361
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 45K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 150.37 USD
최악의 거래: -547 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +79.93 USD
연속 최대 손실: -152.65 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 03:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 02:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 09:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 09:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 03:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 02:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
