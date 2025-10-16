SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Waymaker Celestial
Antony Manahan

Waymaker Celestial

Antony Manahan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
VantageInternational-Live 3
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
337
Gewinntrades:
168 (49.85%)
Verlusttrades:
169 (50.15%)
Bester Trade:
1 150.37 USD
Schlechtester Trade:
-547.10 USD
Bruttoprofit:
9 818.68 USD (192 973 pips)
Bruttoverlust:
-7 590.17 USD (149 298 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (79.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 523.65 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
21.25%
Max deposit load:
14.29%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.87
Long-Positionen:
205 (60.83%)
Short-Positionen:
132 (39.17%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
6.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
58.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-44.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-152.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 053.40 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-1.48%
Jahresprognose:
-17.91%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
82.44 USD
Maximaler:
2 567.55 USD (55.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.92% (82.41 USD)
Kapital:
14.01% (933.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 337
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 44K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 150.37 USD
Schlechtester Trade: -547 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +79.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -152.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 03:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 02:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 09:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 09:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 03:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 02:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
