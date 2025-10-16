- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
335
Negociações com lucro:
166 (49.55%)
Negociações com perda:
169 (50.45%)
Melhor negociação:
1 150.37 USD
Pior negociação:
-547.10 USD
Lucro bruto:
9 598.99 USD (190 528 pips)
Perda bruta:
-7 589.63 USD (149 298 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (79.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 523.65 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
22.29%
Depósito máximo carregado:
14.29%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.78
Negociações longas:
205 (61.19%)
Negociações curtas:
130 (38.81%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
6.00 USD
Lucro médio:
57.83 USD
Perda média:
-44.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-152.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 053.40 USD (4)
Crescimento mensal:
-4.78%
Previsão anual:
-58.01%
Algotrading:
3%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
82.44 USD
Máximo:
2 567.55 USD (55.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.92% (82.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.01% (933.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|335
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|41K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
