Antony Manahan

Waymaker Celestial

Antony Manahan
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 4%
VantageInternational-Live 3
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
335
Negociações com lucro:
166 (49.55%)
Negociações com perda:
169 (50.45%)
Melhor negociação:
1 150.37 USD
Pior negociação:
-547.10 USD
Lucro bruto:
9 598.99 USD (190 528 pips)
Perda bruta:
-7 589.63 USD (149 298 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (79.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 523.65 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
22.29%
Depósito máximo carregado:
14.29%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.78
Negociações longas:
205 (61.19%)
Negociações curtas:
130 (38.81%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
6.00 USD
Lucro médio:
57.83 USD
Perda média:
-44.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-152.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 053.40 USD (4)
Crescimento mensal:
-4.78%
Previsão anual:
-58.01%
Algotrading:
3%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
82.44 USD
Máximo:
2 567.55 USD (55.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.92% (82.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.01% (933.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 335
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 41K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 150.37 USD
Pior negociação: -547 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +79.93 USD
Máxima perda consecutiva: -152.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 03:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 02:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 09:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 09:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 03:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 02:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
