Antony Manahan

Celestial

Antony Manahan
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 20%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
29 (52.72%)
Loss Trade:
26 (47.27%)
Best Trade:
51.14 USD
Worst Trade:
-9.98 USD
Profitto lordo:
442.34 USD (44 311 pips)
Perdita lorda:
-209.73 USD (20 714 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (55.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.90 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
56.78%
Massimo carico di deposito:
6.13%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.82
Long Trade:
29 (52.73%)
Short Trade:
26 (47.27%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
4.23 USD
Profitto medio:
15.25 USD
Perdita media:
-8.07 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-36.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.28 USD (4)
Crescita mensile:
20.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.44 USD
Massimale:
82.44 USD (74.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.92% (82.41 USD)
Per equità:
1.92% (8.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 233
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 24K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51.14 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +55.63 USD
Massima perdita consecutiva: -36.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.16 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 07:01
A large drawdown may occur on the account again
