- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
335
利益トレード:
166 (49.55%)
損失トレード:
169 (50.45%)
ベストトレード:
1 150.37 USD
最悪のトレード:
-547.10 USD
総利益:
9 598.99 USD (190 528 pips)
総損失:
-7 589.63 USD (149 298 pips)
最大連続の勝ち:
13 (79.93 USD)
最大連続利益:
1 523.65 USD (12)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
22.29%
最大入金額:
14.29%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.78
長いトレード:
205 (61.19%)
短いトレード:
130 (38.81%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
6.00 USD
平均利益:
57.83 USD
平均損失:
-44.91 USD
最大連続の負け:
19 (-152.65 USD)
最大連続損失:
-1 053.40 USD (4)
月間成長:
-4.78%
年間予想:
-58.01%
アルゴリズム取引:
3%
残高によるドローダウン:
絶対:
82.44 USD
最大の:
2 567.55 USD (55.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.92% (82.41 USD)
エクイティによる:
14.01% (933.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|335
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|41K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 150.37 USD
最悪のトレード: -547 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +79.93 USD
最大連続損失: -152.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
4%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
13
3%
335
49%
22%
1.26
6.00
USD
USD
75%
1:100