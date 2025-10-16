SeñalesSecciones
Antony Manahan

Waymaker Celestial

Antony Manahan
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 4%
VantageInternational-Live 3
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
335
Transacciones Rentables:
166 (49.55%)
Transacciones Irrentables:
169 (50.45%)
Mejor transacción:
1 150.37 USD
Peor transacción:
-547.10 USD
Beneficio Bruto:
9 598.99 USD (190 528 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 589.63 USD (149 298 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (79.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 523.65 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
22.29%
Carga máxima del depósito:
14.29%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.78
Transacciones Largas:
205 (61.19%)
Transacciones Cortas:
130 (38.81%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
6.00 USD
Beneficio medio:
57.83 USD
Pérdidas medias:
-44.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-152.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 053.40 USD (4)
Crecimiento al mes:
-4.78%
Trading algorítmico:
3%
Reducción de balance:
Absoluto:
82.44 USD
Máxima:
2 567.55 USD (55.71%)
Reducción relativa:
De balance:
74.92% (82.41 USD)
De fondos:
14.01% (933.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 335
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 41K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 150.37 USD
Peor transacción: -547 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +79.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -152.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 01:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 03:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 02:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 09:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 09:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 03:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 02:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
