Всего трейдов:
233
Прибыльных трейдов:
147 (63.09%)
Убыточных трейдов:
86 (36.91%)
Лучший трейд:
71.67 USD
Худший трейд:
-24.70 USD
Общая прибыль:
868.24 USD (54 417 pips)
Общий убыток:
-419.87 USD (36 313 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (24.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.38 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.30%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.85
Длинных трейдов:
103 (44.21%)
Коротких трейдов:
130 (55.79%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
1.92 USD
Средняя прибыль:
5.91 USD
Средний убыток:
-4.88 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-92.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-92.50 USD (5)
Прирост в месяц:
0.74%
Годовой прогноз:
8.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
92.50 USD (2.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.84% (92.50 USD)
По эквити:
5.25% (180.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|233
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|448
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|18K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Лучший трейд: +71.67 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +24.67 USD
Макс. убыток в серии: -92.50 USD
