- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
233
利益トレード:
147 (63.09%)
損失トレード:
86 (36.91%)
ベストトレード:
71.67 USD
最悪のトレード:
-24.70 USD
総利益:
868.24 USD (54 417 pips)
総損失:
-419.87 USD (36 313 pips)
最大連続の勝ち:
7 (24.67 USD)
最大連続利益:
108.38 USD (4)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.30%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.85
長いトレード:
103 (44.21%)
短いトレード:
130 (55.79%)
プロフィットファクター:
2.07
期待されたペイオフ:
1.92 USD
平均利益:
5.91 USD
平均損失:
-4.88 USD
最大連続の負け:
5 (-92.50 USD)
最大連続損失:
-92.50 USD (5)
月間成長:
0.74%
年間予想:
8.86%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
92.50 USD (2.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.84% (92.50 USD)
エクイティによる:
5.25% (180.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|233
|
|
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|448
|
|
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|18K
|
|
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +71.67 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +24.67 USD
最大連続損失: -92.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalSA-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
15%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
33
100%
233
63%
100%
2.06
1.92
USD
USD
5%
1:500