Negociações:
233
Negociações com lucro:
147 (63.09%)
Negociações com perda:
86 (36.91%)
Melhor negociação:
71.67 USD
Pior negociação:
-24.70 USD
Lucro bruto:
868.24 USD (54 417 pips)
Perda bruta:
-419.87 USD (36 313 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (24.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
108.38 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.30%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.85
Negociações longas:
103 (44.21%)
Negociações curtas:
130 (55.79%)
Fator de lucro:
2.07
Valor esperado:
1.92 USD
Lucro médio:
5.91 USD
Perda média:
-4.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-92.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-92.50 USD (5)
Crescimento mensal:
0.74%
Previsão anual:
8.86%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
92.50 USD (2.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.84% (92.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.25% (180.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|233
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|448
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|18K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +71.67 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +24.67 USD
Máxima perda consecutiva: -92.50 USD
