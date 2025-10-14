- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
233
盈利交易:
147 (63.09%)
亏损交易:
86 (36.91%)
最好交易:
71.67 USD
最差交易:
-24.70 USD
毛利:
868.24 USD (54 417 pips)
毛利亏损:
-419.87 USD (36 313 pips)
最大连续赢利:
7 (24.67 USD)
最大连续盈利:
108.38 USD (4)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.30%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.85
长期交易:
103 (44.21%)
短期交易:
130 (55.79%)
利润因子:
2.07
预期回报:
1.92 USD
平均利润:
5.91 USD
平均损失:
-4.88 USD
最大连续失误:
5 (-92.50 USD)
最大连续亏损:
-92.50 USD (5)
每月增长:
0.74%
年度预测:
8.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
92.50 USD (2.84%)
相对跌幅:
结余:
2.84% (92.50 USD)
净值:
5.25% (180.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|233
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|448
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|18K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GTCGlobalSA-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
