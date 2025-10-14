SegnaliSezioni
James Soetanto

EuroTP

James Soetanto
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
GTCGlobalSA-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
199
Profit Trade:
128 (64.32%)
Loss Trade:
71 (35.68%)
Best Trade:
71.67 USD
Worst Trade:
-24.70 USD
Profitto lordo:
766.91 USD (46 952 pips)
Perdita lorda:
-372.83 USD (32 002 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (24.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.38 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.09%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.26
Long Trade:
86 (43.22%)
Short Trade:
113 (56.78%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
5.99 USD
Perdita media:
-5.25 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-92.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.50 USD (5)
Crescita mensile:
1.74%
Previsione annuale:
21.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
92.50 USD (2.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.84% (92.50 USD)
Per equità:
1.49% (50.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 199
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 394
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +71.67 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +24.67 USD
Massima perdita consecutiva: -92.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GTCGlobalSA-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
