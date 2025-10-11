СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Ready Steady Signal
Ericko Saputra Kurniadi

Ready Steady Signal

Ericko Saputra Kurniadi
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 69%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
76 (54.28%)
Убыточных трейдов:
64 (45.71%)
Лучший трейд:
2 655.84 USD
Худший трейд:
-220.08 USD
Общая прибыль:
4 681.75 USD (99 484 pips)
Общий убыток:
-2 561.20 USD (35 223 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (114.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 703.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
16.45%
Макс. загрузка депозита:
82.76%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
4.06
Длинных трейдов:
79 (56.43%)
Коротких трейдов:
61 (43.57%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
15.15 USD
Средняя прибыль:
61.60 USD
Средний убыток:
-40.02 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-295.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-431.96 USD (5)
Прирост в месяц:
3.27%
Алготрейдинг:
24%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
200.51 USD
Максимальная:
522.27 USD (12.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.18% (522.48 USD)
По эквити:
11.17% (112.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 125
GBPUSD 4
BTCUSD 3
USDJPY 3
USDCHF 2
GBPAUD 1
EURUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2K
GBPUSD 10
BTCUSD 7
USDJPY 42
USDCHF 27
GBPAUD 17
EURUSD 26
USDCAD 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -2.8K
GBPUSD 551
BTCUSD 64K
USDJPY 848
USDCHF 340
GBPAUD 328
EURUSD 384
USDCAD 292
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 655.84 USD
Худший трейд: -220 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +114.67 USD
Макс. убыток в серии: -295.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 2
Earnex-Trade
0.00 × 69
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 119
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
еще 146...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trade with TP and SL
Minimum $1000
Нет отзывов
2025.12.22 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 19:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.29 17:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 06:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 16:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 16:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 16:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 15:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 14:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 16:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 15:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.13 15:42
Share of trading days is too low
2025.10.13 15:42
Share of days for 80% of trades is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ready Steady Signal
30 USD в месяц
69%
0
0
USD
301
USD
11
24%
140
54%
16%
1.82
15.15
USD
39%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.