Всего трейдов:
140
Прибыльных трейдов:
76 (54.28%)
Убыточных трейдов:
64 (45.71%)
Лучший трейд:
2 655.84 USD
Худший трейд:
-220.08 USD
Общая прибыль:
4 681.75 USD (99 484 pips)
Общий убыток:
-2 561.20 USD (35 223 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (114.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 703.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
16.45%
Макс. загрузка депозита:
82.76%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
4.06
Длинных трейдов:
79 (56.43%)
Коротких трейдов:
61 (43.57%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
15.15 USD
Средняя прибыль:
61.60 USD
Средний убыток:
-40.02 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-295.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-431.96 USD (5)
Прирост в месяц:
3.27%
Алготрейдинг:
24%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
200.51 USD
Максимальная:
522.27 USD (12.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.18% (522.48 USD)
По эквити:
11.17% (112.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|GBPUSD
|4
|BTCUSD
|3
|USDJPY
|3
|USDCHF
|2
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2K
|GBPUSD
|10
|BTCUSD
|7
|USDJPY
|42
|USDCHF
|27
|GBPAUD
|17
|EURUSD
|26
|USDCAD
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|GBPUSD
|551
|BTCUSD
|64K
|USDJPY
|848
|USDCHF
|340
|GBPAUD
|328
|EURUSD
|384
|USDCAD
|292
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Лучший трейд: +2 655.84 USD
Худший трейд: -220 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +114.67 USD
Макс. убыток в серии: -295.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Earnex-Trade
|0.00 × 69
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.36 × 11
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 119
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
Trade with TP and SL
Minimum $1000
Minimum $1000
Нет отзывов
