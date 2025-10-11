SinaisSeções
Ericko Saputra Kurniadi

Ready Steady Signal

Ericko Saputra Kurniadi
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 62%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
143
Negociações com lucro:
77 (53.84%)
Negociações com perda:
66 (46.15%)
Melhor negociação:
2 655.84 USD
Pior negociação:
-220.08 USD
Lucro bruto:
4 691.64 USD (100 213 pips)
Perda bruta:
-2 583.20 USD (57 083 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (114.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 703.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
19.69%
Depósito máximo carregado:
82.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
3.95
Negociações longas:
81 (56.64%)
Negociações curtas:
62 (43.36%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
14.74 USD
Lucro médio:
60.93 USD
Perda média:
-39.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-295.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-431.96 USD (5)
Crescimento mensal:
-32.25%
Algotrading:
23%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
200.51 USD
Máximo:
534.38 USD (12.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.62% (534.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.17% (112.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 125
GBPUSD 4
BTCUSD 3
USDJPY 3
USDCHF 2
USDCAD 2
US30 2
GBPAUD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2K
GBPUSD 10
BTCUSD 7
USDJPY 42
USDCHF 27
USDCAD 14
US30 -22
GBPAUD 17
EURUSD 26
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -2.8K
GBPUSD 551
BTCUSD 64K
USDJPY 848
USDCHF 340
USDCAD 1K
US30 -22K
GBPAUD 328
EURUSD 384
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 655.84 USD
Pior negociação: -220 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +114.67 USD
Máxima perda consecutiva: -295.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 71
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 119
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
146 mais ...
Trade with TP and SL
Minimum $1000
Sem comentários
2025.12.22 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 19:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.29 17:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 06:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 16:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 16:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 16:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 15:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 14:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 16:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 15:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.13 15:42
Share of trading days is too low
2025.10.13 15:42
Share of days for 80% of trades is too low
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Ready Steady Signal
30 USD por mês
62%
0
0
USD
288
USD
11
23%
143
53%
20%
1.81
14.74
USD
42%
1:500
