- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
143
Negociações com lucro:
77 (53.84%)
Negociações com perda:
66 (46.15%)
Melhor negociação:
2 655.84 USD
Pior negociação:
-220.08 USD
Lucro bruto:
4 691.64 USD (100 213 pips)
Perda bruta:
-2 583.20 USD (57 083 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (114.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 703.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
19.69%
Depósito máximo carregado:
82.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
3.95
Negociações longas:
81 (56.64%)
Negociações curtas:
62 (43.36%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
14.74 USD
Lucro médio:
60.93 USD
Perda média:
-39.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-295.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-431.96 USD (5)
Crescimento mensal:
-32.25%
Algotrading:
23%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
200.51 USD
Máximo:
534.38 USD (12.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.62% (534.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.17% (112.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|GBPUSD
|4
|BTCUSD
|3
|USDJPY
|3
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|US30
|2
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2K
|GBPUSD
|10
|BTCUSD
|7
|USDJPY
|42
|USDCHF
|27
|USDCAD
|14
|US30
|-22
|GBPAUD
|17
|EURUSD
|26
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|GBPUSD
|551
|BTCUSD
|64K
|USDJPY
|848
|USDCHF
|340
|USDCAD
|1K
|US30
|-22K
|GBPAUD
|328
|EURUSD
|384
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 655.84 USD
Pior negociação: -220 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +114.67 USD
Máxima perda consecutiva: -295.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.36 × 11
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 119
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
146 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Trade with TP and SL
Minimum $1000
Minimum $1000
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
62%
0
0
USD
USD
288
USD
USD
11
23%
143
53%
20%
1.81
14.74
USD
USD
42%
1:500