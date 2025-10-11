SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Ready Steady Signal
Ericko Saputra Kurniadi

Ready Steady Signal

Ericko Saputra Kurniadi
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 62%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
143
Transacciones Rentables:
77 (53.84%)
Transacciones Irrentables:
66 (46.15%)
Mejor transacción:
2 655.84 USD
Peor transacción:
-220.08 USD
Beneficio Bruto:
4 691.64 USD (100 213 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 583.20 USD (57 083 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (114.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 703.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
19.69%
Carga máxima del depósito:
82.76%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
3.95
Transacciones Largas:
81 (56.64%)
Transacciones Cortas:
62 (43.36%)
Factor de Beneficio:
1.82
Beneficio Esperado:
14.74 USD
Beneficio medio:
60.93 USD
Pérdidas medias:
-39.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-295.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-431.96 USD (5)
Crecimiento al mes:
-32.25%
Trading algorítmico:
23%
Reducción de balance:
Absoluto:
200.51 USD
Máxima:
534.38 USD (12.33%)
Reducción relativa:
De balance:
41.62% (534.52 USD)
De fondos:
11.17% (112.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 125
GBPUSD 4
BTCUSD 3
USDJPY 3
USDCHF 2
USDCAD 2
US30 2
GBPAUD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2K
GBPUSD 10
BTCUSD 7
USDJPY 42
USDCHF 27
USDCAD 14
US30 -22
GBPAUD 17
EURUSD 26
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -2.8K
GBPUSD 551
BTCUSD 64K
USDJPY 848
USDCHF 340
USDCAD 1K
US30 -22K
GBPAUD 328
EURUSD 384
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 655.84 USD
Peor transacción: -220 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +114.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -295.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 71
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 119
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
otros 146...
Trade with TP and SL
Minimum $1000
No hay comentarios
2025.12.22 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 19:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.29 17:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 06:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 16:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 16:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 16:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 15:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 14:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 16:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 15:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.13 15:42
Share of trading days is too low
2025.10.13 15:42
Share of days for 80% of trades is too low
