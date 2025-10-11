- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
143
Transacciones Rentables:
77 (53.84%)
Transacciones Irrentables:
66 (46.15%)
Mejor transacción:
2 655.84 USD
Peor transacción:
-220.08 USD
Beneficio Bruto:
4 691.64 USD (100 213 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 583.20 USD (57 083 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (114.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 703.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
19.69%
Carga máxima del depósito:
82.76%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
3.95
Transacciones Largas:
81 (56.64%)
Transacciones Cortas:
62 (43.36%)
Factor de Beneficio:
1.82
Beneficio Esperado:
14.74 USD
Beneficio medio:
60.93 USD
Pérdidas medias:
-39.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-295.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-431.96 USD (5)
Crecimiento al mes:
-32.25%
Trading algorítmico:
23%
Reducción de balance:
Absoluto:
200.51 USD
Máxima:
534.38 USD (12.33%)
Reducción relativa:
De balance:
41.62% (534.52 USD)
De fondos:
11.17% (112.32 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|GBPUSD
|4
|BTCUSD
|3
|USDJPY
|3
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|US30
|2
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2K
|GBPUSD
|10
|BTCUSD
|7
|USDJPY
|42
|USDCHF
|27
|USDCAD
|14
|US30
|-22
|GBPAUD
|17
|EURUSD
|26
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|GBPUSD
|551
|BTCUSD
|64K
|USDJPY
|848
|USDCHF
|340
|USDCAD
|1K
|US30
|-22K
|GBPAUD
|328
|EURUSD
|384
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 655.84 USD
Peor transacción: -220 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +114.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -295.32 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.36 × 11
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 119
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
otros 146...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Trade with TP and SL
Minimum $1000
Minimum $1000
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
62%
0
0
USD
USD
288
USD
USD
11
23%
143
53%
20%
1.81
14.74
USD
USD
42%
1:500