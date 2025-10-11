シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Ready Steady Signal
Ericko Saputra Kurniadi

Ready Steady Signal

Ericko Saputra Kurniadi
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 62%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
143
利益トレード:
77 (53.84%)
損失トレード:
66 (46.15%)
ベストトレード:
2 655.84 USD
最悪のトレード:
-220.08 USD
総利益:
4 691.64 USD (100 213 pips)
総損失:
-2 583.20 USD (57 083 pips)
最大連続の勝ち:
14 (114.67 USD)
最大連続利益:
2 703.00 USD (2)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
19.69%
最大入金額:
82.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
3.95
長いトレード:
81 (56.64%)
短いトレード:
62 (43.36%)
プロフィットファクター:
1.82
期待されたペイオフ:
14.74 USD
平均利益:
60.93 USD
平均損失:
-39.14 USD
最大連続の負け:
10 (-295.32 USD)
最大連続損失:
-431.96 USD (5)
月間成長:
-32.25%
アルゴリズム取引:
23%
残高によるドローダウン:
絶対:
200.51 USD
最大の:
534.38 USD (12.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.62% (534.52 USD)
エクイティによる:
11.17% (112.32 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 125
GBPUSD 4
BTCUSD 3
USDJPY 3
USDCHF 2
USDCAD 2
US30 2
GBPAUD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2K
GBPUSD 10
BTCUSD 7
USDJPY 42
USDCHF 27
USDCAD 14
US30 -22
GBPAUD 17
EURUSD 26
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -2.8K
GBPUSD 551
BTCUSD 64K
USDJPY 848
USDCHF 340
USDCAD 1K
US30 -22K
GBPAUD 328
EURUSD 384
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 655.84 USD
最悪のトレード: -220 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +114.67 USD
最大連続損失: -295.32 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 71
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 119
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
146 より多く...
Trade with TP and SL
Minimum $1000
レビューなし
2025.12.22 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 19:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.29 17:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 06:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 16:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 16:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 16:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 15:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 14:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 16:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 15:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.13 15:42
Share of trading days is too low
2025.10.13 15:42
Share of days for 80% of trades is too low
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください