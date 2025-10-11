- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
143
利益トレード:
77 (53.84%)
損失トレード:
66 (46.15%)
ベストトレード:
2 655.84 USD
最悪のトレード:
-220.08 USD
総利益:
4 691.64 USD (100 213 pips)
総損失:
-2 583.20 USD (57 083 pips)
最大連続の勝ち:
14 (114.67 USD)
最大連続利益:
2 703.00 USD (2)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
19.69%
最大入金額:
82.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
3.95
長いトレード:
81 (56.64%)
短いトレード:
62 (43.36%)
プロフィットファクター:
1.82
期待されたペイオフ:
14.74 USD
平均利益:
60.93 USD
平均損失:
-39.14 USD
最大連続の負け:
10 (-295.32 USD)
最大連続損失:
-431.96 USD (5)
月間成長:
-32.25%
アルゴリズム取引:
23%
残高によるドローダウン:
絶対:
200.51 USD
最大の:
534.38 USD (12.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.62% (534.52 USD)
エクイティによる:
11.17% (112.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|GBPUSD
|4
|BTCUSD
|3
|USDJPY
|3
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|US30
|2
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2K
|GBPUSD
|10
|BTCUSD
|7
|USDJPY
|42
|USDCHF
|27
|USDCAD
|14
|US30
|-22
|GBPAUD
|17
|EURUSD
|26
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|GBPUSD
|551
|BTCUSD
|64K
|USDJPY
|848
|USDCHF
|340
|USDCAD
|1K
|US30
|-22K
|GBPAUD
|328
|EURUSD
|384
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 655.84 USD
最悪のトレード: -220 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +114.67 USD
最大連続損失: -295.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.36 × 11
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 119
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
146 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Trade with TP and SL
Minimum $1000
Minimum $1000
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
62%
0
0
USD
USD
288
USD
USD
11
23%
143
53%
20%
1.81
14.74
USD
USD
42%
1:500