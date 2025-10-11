- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
153
Gewinntrades:
84 (54.90%)
Verlusttrades:
69 (45.10%)
Bester Trade:
2 655.84 USD
Schlechtester Trade:
-220.08 USD
Bruttoprofit:
4 749.17 USD (105 025 pips)
Bruttoverlust:
-2 598.30 USD (58 553 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (114.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 703.00 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
20.72%
Max deposit load:
82.76%
Letzter Trade:
54 Minuten
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
4.01
Long-Positionen:
85 (55.56%)
Short-Positionen:
68 (44.44%)
Profit-Faktor:
1.83
Mathematische Gewinnerwartung:
14.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
56.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-37.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-295.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-431.96 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-24.68%
Algo-Trading:
24%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
200.51 USD
Maximaler:
535.91 USD (12.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.94% (536.11 USD)
Kapital:
11.17% (112.32 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|GBPUSD
|6
|BTCUSD
|3
|USDJPY
|3
|EURUSD
|3
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|US30
|2
|GBPAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2K
|GBPUSD
|16
|BTCUSD
|7
|USDJPY
|42
|EURUSD
|39
|USDCHF
|27
|USDCAD
|14
|US30
|-22
|GBPAUD
|17
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-425
|GBPUSD
|837
|BTCUSD
|64K
|USDJPY
|848
|EURUSD
|1K
|USDCHF
|340
|USDCAD
|1K
|US30
|-22K
|GBPAUD
|328
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 655.84 USD
Schlechtester Trade: -220 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +114.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -295.32 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.36 × 11
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 119
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
Trade with TP and SL
Minimum $1000
Minimum $1000
Keine Bewertungen
