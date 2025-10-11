SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Ready Steady Signal
Ericko Saputra Kurniadi

Ready Steady Signal

Ericko Saputra Kurniadi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 86%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
153
Gewinntrades:
84 (54.90%)
Verlusttrades:
69 (45.10%)
Bester Trade:
2 655.84 USD
Schlechtester Trade:
-220.08 USD
Bruttoprofit:
4 749.17 USD (105 025 pips)
Bruttoverlust:
-2 598.30 USD (58 553 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (114.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 703.00 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
20.72%
Max deposit load:
82.76%
Letzter Trade:
54 Minuten
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
4.01
Long-Positionen:
85 (55.56%)
Short-Positionen:
68 (44.44%)
Profit-Faktor:
1.83
Mathematische Gewinnerwartung:
14.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
56.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-37.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-295.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-431.96 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-24.68%
Algo-Trading:
24%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
200.51 USD
Maximaler:
535.91 USD (12.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.94% (536.11 USD)
Kapital:
11.17% (112.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 131
GBPUSD 6
BTCUSD 3
USDJPY 3
EURUSD 3
USDCHF 2
USDCAD 2
US30 2
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
GBPUSD 16
BTCUSD 7
USDJPY 42
EURUSD 39
USDCHF 27
USDCAD 14
US30 -22
GBPAUD 17
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -425
GBPUSD 837
BTCUSD 64K
USDJPY 848
EURUSD 1K
USDCHF 340
USDCAD 1K
US30 -22K
GBPAUD 328
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 655.84 USD
Schlechtester Trade: -220 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +114.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -295.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 119
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 228
noch 147 ...
Trade with TP and SL
Minimum $1000
Keine Bewertungen
2025.12.22 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 19:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.29 17:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 06:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 16:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 16:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 16:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 15:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 15:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 14:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 16:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 15:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.13 15:42
Share of trading days is too low
2025.10.13 15:42
Share of days for 80% of trades is too low
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.