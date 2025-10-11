- 成长
交易:
140
盈利交易:
76 (54.28%)
亏损交易:
64 (45.71%)
最好交易:
2 655.84 USD
最差交易:
-220.08 USD
毛利:
4 681.75 USD (99 484 pips)
毛利亏损:
-2 561.34 USD (35 223 pips)
最大连续赢利:
14 (114.67 USD)
最大连续盈利:
2 703.00 USD (2)
夏普比率:
0.08
交易活动:
18.67%
最大入金加载:
82.76%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
3 小时
采收率:
4.06
长期交易:
79 (56.43%)
短期交易:
61 (43.57%)
利润因子:
1.83
预期回报:
15.15 USD
平均利润:
61.60 USD
平均损失:
-40.02 USD
最大连续失误:
10 (-295.32 USD)
最大连续亏损:
-431.96 USD (5)
每月增长:
-30.30%
算法交易:
24%
结余跌幅:
绝对:
200.51 USD
最大值:
522.41 USD (12.06%)
相对跌幅:
结余:
39.18% (522.48 USD)
净值:
11.17% (112.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|GBPUSD
|4
|BTCUSD
|3
|USDJPY
|3
|USDCHF
|2
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2K
|GBPUSD
|10
|BTCUSD
|7
|USDJPY
|42
|USDCHF
|27
|GBPAUD
|17
|EURUSD
|26
|USDCAD
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|GBPUSD
|551
|BTCUSD
|64K
|USDJPY
|848
|USDCHF
|340
|GBPAUD
|328
|EURUSD
|384
|USDCAD
|292
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 655.84 USD
最差交易: -220 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +114.67 USD
最大连续亏损: -295.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Earnex-Trade
|0.00 × 70
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.36 × 11
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 119
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
Trade with TP and SL
Minimum $1000
Minimum $1000
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
69%
0
0
USD
USD
300
USD
USD
11
24%
140
54%
19%
1.82
15.15
USD
USD
39%
1:500