- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|222
|USDCAD
|144
|USDCHF
|131
|NZDUSD
|72
|AUDUSD
|62
|EURNZD
|60
|EURGBP
|35
|AUDCAD
|29
|AUDCHF
|23
|GBPUSD
|20
|EURAUD
|17
|EURCHF
|11
|USDJPY
|7
|EURCAD
|5
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|3
|EURJPY
|3
|NZDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|CADCHF
|2
|CHFJPY
|2
|BTCUSD
|1
|GBPAUD
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|114
|USDCAD
|27
|USDCHF
|43
|NZDUSD
|49
|AUDUSD
|23
|EURNZD
|-17
|EURGBP
|-19
|AUDCAD
|6
|AUDCHF
|23
|GBPUSD
|26
|EURAUD
|11
|EURCHF
|11
|USDJPY
|7
|EURCAD
|6
|GBPCHF
|5
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|6
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|3
|CADCHF
|1
|CHFJPY
|1
|BTCUSD
|2
|GBPAUD
|0
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|12K
|USDCAD
|5K
|USDCHF
|3.4K
|NZDUSD
|4.5K
|AUDUSD
|2.5K
|EURNZD
|-2.3K
|EURGBP
|676
|AUDCAD
|1.2K
|AUDCHF
|1.5K
|GBPUSD
|2.1K
|EURAUD
|1.5K
|EURCHF
|741
|USDJPY
|592
|EURCAD
|505
|GBPCHF
|280
|GBPJPY
|679
|EURJPY
|553
|NZDJPY
|421
|AUDJPY
|149
|CADCHF
|108
|CHFJPY
|88
|BTCUSD
|21K
|GBPAUD
|28
|CADJPY
|128
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live4
|0.60 × 426
|
Axi-US12-Live
|1.38 × 207
|
ICMarketsEU-Live28
|1.50 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live5
|1.77 × 71
|
ICMarketsSC-Live32
|1.99 × 151
|
Pepperstone-Edge01
|2.07 × 69
|
VantageInternational-Live 3
|2.09 × 464
|
VantageInternational-Live 22
|2.20 × 332
|
ICMarketsSC-Live26
|2.90 × 123
|
GoMarkets-Real 10
|2.96 × 317
|
RoboForex-ECN
|3.28 × 57
|
Axi-US02-Live
|3.71 × 128
|
EGlobalTrade-Classic1
|5.13 × 83
|
EGlobalTrade-Classic3
|5.21 × 19
|
ICMarketsSC-Live17
|5.77 × 197
|
RoboForex-ProCent-2
|8.23 × 71
|
OctaFX-Real3
|8.37 × 46
|
Fyntura-Live
|10.65 × 529
|
Swissquote-Live2
|12.30 × 40
✨ Добро пожаловать в Classic Forex (AI)
Classic Forex (AI) — одна из флагманских систем SFG Trading Academy – Forex & Gold, разработанная для торговли на рынке Forex с использованием современного движка искусственного интеллекта, который постоянно адаптируется к изменяющимся рыночным условиям.
Это не просто обычный торговый робот (Expert Advisor), а комплексная мультистратегическая система, в которой несколько автоматических торговых алгоритмов работают совместно, выявляя наиболее качественные торговые возможности при строгом контроле рисков.
Главная цель системы — обеспечить стабильный долгосрочный рост капитала, уделяя первостепенное внимание его защите.
📌 Общая информация
Платформа: MT4
Рынок: Forex
Рекомендуемый минимальный депозит: 500 €
Отслеживаемые инструменты: 28 валютных пар Forex
Текущая версия: 3.5
Доступные профили риска:
• Консервативный
• Умеренный
• Динамичный
• Агрессивный
🌍 Охват рынка
Classic Forex (AI) одновременно анализирует 28 основных валютных пар Forex, обеспечивая значительно более широкий охват рынка по сравнению с предыдущими версиями.
Искусственный интеллект не открывает сделки по всем валютным парам одновременно. Вместо этого система автоматически выбирает только те пары, которые в данный момент обладают наиболее благоприятными рыночными условиями.
Такой выборочный подход позволяет увеличить количество качественных торговых возможностей при сохранении эффективного контроля рисков.
🧠 Мультистратегический ИИ
Система объединяет несколько независимых торговых стратегий, работающих как единый интеллектуальный механизм.
Каждая стратегия предназначена для распознавания определённых рыночных условий, что позволяет системе эффективно адаптироваться к трендовым, боковым и изменяющимся рынкам, не полагаясь только на один алгоритм.
Такая архитектура обеспечивает более высокую гибкость, стабильность и устойчивость по сравнению с традиционными торговыми роботами.
📊 Адаптивный искусственный интеллект
Движок ИИ непрерывно анализирует множество рыночных факторов, включая:
• относительную силу валют;
• текущую волатильность рынка;
• корреляции между валютными парами;
• ликвидность рынка;
• краткосрочные и долгосрочные тренды;
• историческое поведение рынка и статистические модели.
На основе этого анализа система автоматически определяет:
• какие валютные пары следует торговать;
• оптимальный момент для открытия сделок;
• когда лучше воздержаться от открытия новых позиций;
• каким образом сопровождать уже открытые сделки.
⚙️ Интеллектуальное управление сделками
Classic Forex (AI) полностью автоматизирует процесс управления позициями.
Каждая открытая сделка непрерывно контролируется и динамически корректируется в зависимости от изменения рыночной ситуации.
Вместо использования исключительно фиксированных уровней Take Profit и Stop Loss система стремится постоянно оптимизировать соотношение потенциальной прибыли и принимаемого риска.
🛡️ Управление рисками
Защита капитала является одним из ключевых принципов работы Classic Forex (AI).
Основные преимущества:
✅ динамическое управление торговой нагрузкой;
✅ интеллектуальный отбор сделок;
✅ современные фильтры волатильности и рыночных условий;
✅ полностью автоматическое сопровождение позиций;
✅ постоянный мониторинг просадки (Drawdown);
✅ дополнительные механизмы защиты во время экстремальных рыночных событий.
Система ориентирована прежде всего на стабильность долгосрочных результатов, а не на получение максимальной краткосрочной прибыли.
📈 Постоянное развитие
Classic Forex (AI) регулярно совершенствуется и обновляется.
Каждая новая версия может включать:
• новые торговые стратегии;
• улучшения алгоритмов искусственного интеллекта;
• более точные фильтры входа;
• усовершенствованное управление рисками;
• повышение стабильности системы;
• общую оптимизацию производительности.
🚀 Основные преимущества
✅ Одновременный анализ 28 валютных пар Forex
✅ Мультистратегический движок на основе искусственного интеллекта
✅ Интеллектуальный выбор лучших торговых возможностей
✅ Полностью автоматическое управление сделками
✅ Продвинутая система контроля рисков
✅ Постоянные обновления программного обеспечения
✅ Оптимизировано для ECN RAW-брокеров с минимальными спредами
📌 Текущая версия
Classic Forex (AI)
Профиль риска по умолчанию: Умеренный
Classic Forex (AI) постоянно развивается благодаря непрерывным исследованиям и совершенствованию технологий, чтобы повышать точность, надежность и качество управления рисками, интеллектуально адаптируясь к постоянно меняющемуся рынку Forex.
🌙 Good evening everyone, Today I’d like to share some very positive news regarding **Forex Classico AI**. 🚀 📈 The new version operating on **28 Forex pairs is now live and fully operational**. After the first days of activity, the difference is already becoming noticeable: the system is finding opportunities more frequently, and trading activity appears much more consistent compared to the previous version. ⚙️ Most importantly: ✅ the core trading logic remains unchanged ✅ risk management remains exactly the same ✅ the conservative approach is still a priority ✅ no artificial increase in risk The DNA of Forex Classico has not changed. The system has simply expanded its ability to analyze the market by covering a much broader range of currency pairs. 💡 What are we seeing so far? With 28 currency pairs being monitored simultaneously, the system has significantly more opportunities to identify favorable setups. This translates into: 👉 increased trading activity 👉 better diversification of opportunities 👉 fewer periods of inactivity 👉 near-daily market participation 👉 potentially more consistent long-term growth 📊 The initial impressions are very encouraging. While maintaining its prudent and controlled trading style, Forex Classico AI appears capable of operating much more consistently than the previous version. Of course, we will continue monitoring the results over time, but the foundations of this upgrade look extremely promising. 🚀 This represents one of the most significant milestones ever introduced in the history of Forex Classico AI. I will continue to keep you updated on future developments and performance results over the coming months. Have a great evening everyone! 🌙📈
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