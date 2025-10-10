СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Forex Classico AI
Alan Gilberto Pirovino

Forex Classico AI

Alan Gilberto Pirovino
Alan Gilberto Pirovino

Alan Gilberto Pirovino

I specialize in VPS configuration, EA installation, and MT4/MT5 environment optimization.
I help traders set up their automated systems securely and ensure stable 24/7 operation.
I help optimize your EA environment for stability and resource efficiency on VPS.
2 комментария
0 отзывов
Надежность
67 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 23%
FPTradingLLC-Live4
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
859
Прибыльных трейдов:
667 (77.64%)
Убыточных трейдов:
192 (22.35%)
Лучший трейд:
25.32 EUR
Худший трейд:
-22.58 EUR
Общая прибыль:
610.00 EUR (87 055 pips)
Общий убыток:
-310.35 EUR (29 653 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (49.99 EUR)
Макс. прибыль в серии:
49.99 EUR (27)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
44.48%
Макс. загрузка депозита:
1.68%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
7.54
Длинных трейдов:
426 (49.59%)
Коротких трейдов:
433 (50.41%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
0.35 EUR
Средняя прибыль:
0.91 EUR
Средний убыток:
-1.62 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-10.90 EUR)
Макс. убыток в серии:
-39.74 EUR (3)
Прирост в месяц:
2.11%
Годовой прогноз:
25.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.31 EUR
Максимальная:
39.74 EUR (3.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.83% (37.25 EUR)
По эквити:
12.18% (160.23 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 222
USDCAD 144
USDCHF 131
NZDUSD 72
AUDUSD 62
EURNZD 60
EURGBP 35
AUDCAD 29
AUDCHF 23
GBPUSD 20
EURAUD 17
EURCHF 11
USDJPY 7
EURCAD 5
GBPCHF 3
GBPJPY 3
EURJPY 3
NZDJPY 3
AUDJPY 2
CADCHF 2
CHFJPY 2
BTCUSD 1
GBPAUD 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 114
USDCAD 27
USDCHF 43
NZDUSD 49
AUDUSD 23
EURNZD -17
EURGBP -19
AUDCAD 6
AUDCHF 23
GBPUSD 26
EURAUD 11
EURCHF 11
USDJPY 7
EURCAD 6
GBPCHF 5
GBPJPY 8
EURJPY 6
NZDJPY 4
AUDJPY 3
CADCHF 1
CHFJPY 1
BTCUSD 2
GBPAUD 0
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 12K
USDCAD 5K
USDCHF 3.4K
NZDUSD 4.5K
AUDUSD 2.5K
EURNZD -2.3K
EURGBP 676
AUDCAD 1.2K
AUDCHF 1.5K
GBPUSD 2.1K
EURAUD 1.5K
EURCHF 741
USDJPY 592
EURCAD 505
GBPCHF 280
GBPJPY 679
EURJPY 553
NZDJPY 421
AUDJPY 149
CADCHF 108
CHFJPY 88
BTCUSD 21K
GBPAUD 28
CADJPY 128
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.32 EUR
Худший трейд: -23 EUR
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +49.99 EUR
Макс. убыток в серии: -10.90 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.60 × 426
Axi-US12-Live
1.38 × 207
ICMarketsEU-Live28
1.50 × 10
TradeMaxGlobal-Live5
1.77 × 71
ICMarketsSC-Live32
1.99 × 151
Pepperstone-Edge01
2.07 × 69
VantageInternational-Live 3
2.09 × 464
VantageInternational-Live 22
2.20 × 332
ICMarketsSC-Live26
2.90 × 123
GoMarkets-Real 10
2.96 × 317
RoboForex-ECN
3.28 × 57
Axi-US02-Live
3.71 × 128
EGlobalTrade-Classic1
5.13 × 83
EGlobalTrade-Classic3
5.21 × 19
ICMarketsSC-Live17
5.77 × 197
RoboForex-ProCent-2
8.23 × 71
OctaFX-Real3
8.37 × 46
Fyntura-Live
10.65 × 529
Swissquote-Live2
12.30 × 40
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

🇷🇺 💼 Classic Forex (AI) — Мультистратегическая торговая система на основе искусственного интеллекта

✨ Добро пожаловать в Classic Forex (AI)

Classic Forex (AI) — одна из флагманских систем SFG Trading Academy – Forex & Gold, разработанная для торговли на рынке Forex с использованием современного движка искусственного интеллекта, который постоянно адаптируется к изменяющимся рыночным условиям.

Это не просто обычный торговый робот (Expert Advisor), а комплексная мультистратегическая система, в которой несколько автоматических торговых алгоритмов работают совместно, выявляя наиболее качественные торговые возможности при строгом контроле рисков.

Главная цель системы — обеспечить стабильный долгосрочный рост капитала, уделяя первостепенное внимание его защите.

📌 Общая информация

Платформа: MT4

Рынок: Forex

Рекомендуемый минимальный депозит: 500 €

Отслеживаемые инструменты: 28 валютных пар Forex

Текущая версия: 3.5

Доступные профили риска:

• Консервативный

• Умеренный

• Динамичный

• Агрессивный

🌍 Охват рынка

Classic Forex (AI) одновременно анализирует 28 основных валютных пар Forex, обеспечивая значительно более широкий охват рынка по сравнению с предыдущими версиями.

Искусственный интеллект не открывает сделки по всем валютным парам одновременно. Вместо этого система автоматически выбирает только те пары, которые в данный момент обладают наиболее благоприятными рыночными условиями.

Такой выборочный подход позволяет увеличить количество качественных торговых возможностей при сохранении эффективного контроля рисков.

🧠 Мультистратегический ИИ

Система объединяет несколько независимых торговых стратегий, работающих как единый интеллектуальный механизм.

Каждая стратегия предназначена для распознавания определённых рыночных условий, что позволяет системе эффективно адаптироваться к трендовым, боковым и изменяющимся рынкам, не полагаясь только на один алгоритм.

Такая архитектура обеспечивает более высокую гибкость, стабильность и устойчивость по сравнению с традиционными торговыми роботами.

📊 Адаптивный искусственный интеллект

Движок ИИ непрерывно анализирует множество рыночных факторов, включая:

• относительную силу валют;

• текущую волатильность рынка;

• корреляции между валютными парами;

• ликвидность рынка;

• краткосрочные и долгосрочные тренды;

• историческое поведение рынка и статистические модели.

На основе этого анализа система автоматически определяет:

• какие валютные пары следует торговать;

• оптимальный момент для открытия сделок;

• когда лучше воздержаться от открытия новых позиций;

• каким образом сопровождать уже открытые сделки.

⚙️ Интеллектуальное управление сделками

Classic Forex (AI) полностью автоматизирует процесс управления позициями.

Каждая открытая сделка непрерывно контролируется и динамически корректируется в зависимости от изменения рыночной ситуации.

Вместо использования исключительно фиксированных уровней Take Profit и Stop Loss система стремится постоянно оптимизировать соотношение потенциальной прибыли и принимаемого риска.

🛡️ Управление рисками

Защита капитала является одним из ключевых принципов работы Classic Forex (AI).

Основные преимущества:

✅ динамическое управление торговой нагрузкой;

✅ интеллектуальный отбор сделок;

✅ современные фильтры волатильности и рыночных условий;

✅ полностью автоматическое сопровождение позиций;

✅ постоянный мониторинг просадки (Drawdown);

✅ дополнительные механизмы защиты во время экстремальных рыночных событий.

Система ориентирована прежде всего на стабильность долгосрочных результатов, а не на получение максимальной краткосрочной прибыли.

📈 Постоянное развитие

Classic Forex (AI) регулярно совершенствуется и обновляется.

Каждая новая версия может включать:

• новые торговые стратегии;

• улучшения алгоритмов искусственного интеллекта;

• более точные фильтры входа;

• усовершенствованное управление рисками;

• повышение стабильности системы;

• общую оптимизацию производительности.

🚀 Основные преимущества

✅ Одновременный анализ 28 валютных пар Forex

✅ Мультистратегический движок на основе искусственного интеллекта

✅ Интеллектуальный выбор лучших торговых возможностей

✅ Полностью автоматическое управление сделками

✅ Продвинутая система контроля рисков

✅ Постоянные обновления программного обеспечения

✅ Оптимизировано для ECN RAW-брокеров с минимальными спредами

📌 Текущая версия

Classic Forex (AI)

Профиль риска по умолчанию: Умеренный

Classic Forex (AI) постоянно развивается благодаря непрерывным исследованиям и совершенствованию технологий, чтобы повышать точность, надежность и качество управления рисками, интеллектуально адаптируясь к постоянно меняющемуся рынку Forex.


Нет отзывов
2026.06.21 21:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.19 15:54 2026.06.19 15:54:29  

🌙 Good evening everyone, Today I’d like to share some very positive news regarding **Forex Classico AI**. 🚀 📈 The new version operating on **28 Forex pairs is now live and fully operational**. After the first days of activity, the difference is already becoming noticeable: the system is finding opportunities more frequently, and trading activity appears much more consistent compared to the previous version. ⚙️ Most importantly: ✅ the core trading logic remains unchanged ✅ risk management remains exactly the same ✅ the conservative approach is still a priority ✅ no artificial increase in risk The DNA of Forex Classico has not changed. The system has simply expanded its ability to analyze the market by covering a much broader range of currency pairs. 💡 What are we seeing so far? With 28 currency pairs being monitored simultaneously, the system has significantly more opportunities to identify favorable setups. This translates into: 👉 increased trading activity 👉 better diversification of opportunities 👉 fewer periods of inactivity 👉 near-daily market participation 👉 potentially more consistent long-term growth 📊 The initial impressions are very encouraging. While maintaining its prudent and controlled trading style, Forex Classico AI appears capable of operating much more consistently than the previous version. Of course, we will continue monitoring the results over time, but the foundations of this upgrade look extremely promising. 🚀 This represents one of the most significant milestones ever introduced in the history of Forex Classico AI. I will continue to keep you updated on future developments and performance results over the coming months. Have a great evening everyone! 🌙📈

2026.06.19 09:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.18 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.14 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.27 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.30 12:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.22 13:41
No swaps are charged
2026.04.22 13:41
No swaps are charged
2026.04.22 09:38
No swaps are charged on the signal account
2026.04.22 08:54
No swaps are charged
2026.04.22 08:54
No swaps are charged
2026.04.21 07:58
No swaps are charged on the signal account
2026.04.14 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.26 23:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.20 19:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.15 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex Classico AI
50 USD в месяц
23%
0
0
USD
1.4K
EUR
67
100%
859
77%
44%
1.96
0.35
EUR
12%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.