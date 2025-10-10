SegnaliSezioni
Alan Gilberto Pirovino

Forex Classico AI

Alan Gilberto Pirovino
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 10%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
477
Profit Trade:
366 (76.72%)
Loss Trade:
111 (23.27%)
Best Trade:
3.88 EUR
Worst Trade:
-10.58 EUR
Profitto lordo:
241.48 EUR (53 488 pips)
Perdita lorda:
-133.40 EUR (17 521 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (10.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
10.52 EUR (17)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.42%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
5.91
Long Trade:
239 (50.10%)
Short Trade:
238 (49.90%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
0.23 EUR
Profitto medio:
0.66 EUR
Perdita media:
-1.20 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-10.90 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-10.90 EUR (6)
Crescita mensile:
1.04%
Previsione annuale:
12.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.31 EUR
Massimale:
18.28 EUR (2.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.38% (18.28 EUR)
Per equità:
1.36% (30.62 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 146
USDCAD 98
USDCHF 87
NZDUSD 44
EURNZD 44
AUDUSD 39
EURAUD 9
AUDCAD 9
BTCUSD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 77
USDCAD 16
USDCHF 11
NZDUSD 25
EURNZD -21
AUDUSD 9
EURAUD 4
AUDCAD 1
BTCUSD 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 8.7K
USDCAD 3.1K
USDCHF 1.4K
NZDUSD 2.9K
EURNZD -3K
AUDUSD 1.1K
EURAUD 778
AUDCAD 171
BTCUSD 21K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.88 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +10.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -10.90 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

📌 Panoramica
Il segnale “Forex Classico AI” opera su coppie maggiori con filtri di volatilità e trend. Focus sulla qualità del setup, non sul numero di trade. SL e TP sempre presenti, gestione del rischio prioritaria.

🔧 Parametri operativi
– Timeframe: M15
– Coppie: EURUSD, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, EURAUD, AUDCAD, EURNZD, NZDUSD, EURUSD
– Trade/Settimana: variabile (nessuna forzatura)
– Niente martingala, niente grid aggressivi

🧠 Gestione rischio
– Rischio per operazione: 0.3–0.8%
– DD massimo pianificato: < 15%
– Stop operativo in caso di eventi macro estremi

💡 Consigli ai subscriber
– Mantieni il segnale almeno 4–8 settimane per una valutazione corretta

💼 Requisiti Consigliati:

  • Capitale: da 500 USD

  • Leva: consigliata 1:500



⚠️ Disclaimer
La performance passata non garantisce risultati futuri. Il trading comporta rischio di perdita del capitale. Copi a tua esclusiva responsabilità.

