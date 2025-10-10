- Crescita
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|146
|USDCAD
|98
|USDCHF
|87
|NZDUSD
|44
|EURNZD
|44
|AUDUSD
|39
|EURAUD
|9
|AUDCAD
|9
|BTCUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|77
|USDCAD
|16
|USDCHF
|11
|NZDUSD
|25
|EURNZD
|-21
|AUDUSD
|9
|EURAUD
|4
|AUDCAD
|1
|BTCUSD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|8.7K
|USDCAD
|3.1K
|USDCHF
|1.4K
|NZDUSD
|2.9K
|EURNZD
|-3K
|AUDUSD
|1.1K
|EURAUD
|778
|AUDCAD
|171
|BTCUSD
|21K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
📌 Panoramica
Il segnale “Forex Classico AI” opera su coppie maggiori con filtri di volatilità e trend. Focus sulla qualità del setup, non sul numero di trade. SL e TP sempre presenti, gestione del rischio prioritaria.
🔧 Parametri operativi
– Timeframe: M15
– Coppie: EURUSD, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, EURAUD, AUDCAD, EURNZD, NZDUSD, EURUSD
– Trade/Settimana: variabile (nessuna forzatura)
– Niente martingala, niente grid aggressivi
🧠 Gestione rischio
– Rischio per operazione: 0.3–0.8%
– DD massimo pianificato: < 15%
– Stop operativo in caso di eventi macro estremi
💡 Consigli ai subscriber
– Mantieni il segnale almeno 4–8 settimane per una valutazione corretta
💼 Requisiti Consigliati:
-
Capitale: da 500 USD
-
Leva: consigliata 1:500
⚠️ Disclaimer
La performance passata non garantisce risultati futuri. Il trading comporta rischio di perdita del capitale. Copi a tua esclusiva responsabilità.
