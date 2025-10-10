- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|222
|USDCAD
|144
|USDCHF
|131
|NZDUSD
|72
|AUDUSD
|62
|EURNZD
|60
|EURGBP
|35
|AUDCAD
|29
|AUDCHF
|23
|GBPUSD
|20
|EURAUD
|17
|EURCHF
|11
|USDJPY
|7
|EURCAD
|5
|GBPJPY
|4
|GBPCHF
|3
|EURJPY
|3
|NZDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|CADCHF
|2
|CHFJPY
|2
|BTCUSD
|1
|GBPAUD
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|114
|USDCAD
|27
|USDCHF
|43
|NZDUSD
|49
|AUDUSD
|23
|EURNZD
|-17
|EURGBP
|-19
|AUDCAD
|6
|AUDCHF
|23
|GBPUSD
|26
|EURAUD
|11
|EURCHF
|11
|USDJPY
|7
|EURCAD
|6
|GBPJPY
|8
|GBPCHF
|5
|EURJPY
|6
|NZDJPY
|4
|AUDJPY
|3
|CADCHF
|1
|CHFJPY
|1
|BTCUSD
|2
|GBPAUD
|0
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|12K
|USDCAD
|5K
|USDCHF
|3.4K
|NZDUSD
|4.5K
|AUDUSD
|2.5K
|EURNZD
|-2.3K
|EURGBP
|676
|AUDCAD
|1.2K
|AUDCHF
|1.5K
|GBPUSD
|2.1K
|EURAUD
|1.5K
|EURCHF
|741
|USDJPY
|592
|EURCAD
|505
|GBPJPY
|752
|GBPCHF
|280
|EURJPY
|553
|NZDJPY
|421
|AUDJPY
|149
|CADCHF
|108
|CHFJPY
|88
|BTCUSD
|21K
|GBPAUD
|28
|CADJPY
|128
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live4
|0.60 × 426
|
Axi-US12-Live
|1.38 × 207
|
ICMarketsEU-Live28
|1.50 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live5
|1.77 × 71
|
ICMarketsSC-Live32
|1.99 × 151
|
Pepperstone-Edge01
|2.07 × 69
|
VantageInternational-Live 3
|2.09 × 464
|
VantageInternational-Live 22
|2.20 × 332
|
ICMarketsSC-Live26
|2.90 × 123
|
GoMarkets-Real 10
|2.96 × 317
|
RoboForex-ECN
|3.28 × 57
|
Axi-US02-Live
|3.71 × 128
|
EGlobalTrade-Classic1
|5.13 × 83
|
EGlobalTrade-Classic3
|5.21 × 19
|
ICMarketsSC-Live17
|5.77 × 197
|
RoboForex-ProCent-2
|8.23 × 71
|
OctaFX-Real3
|8.37 × 46
|
Fyntura-Live
|10.65 × 529
|
Swissquote-Live2
|12.30 × 40
✨ 欢迎使用 Classic Forex (AI)
Classic Forex (AI) 是 SFG Trading Academy – Forex & Gold 的核心交易系统之一，采用先进的人工智能（AI）引擎，能够持续分析市场并根据不断变化的市场环境进行智能调整。
它不仅仅是一款普通的 Expert Advisor（EA），而是由多个自动化交易策略组成的智能交易系统。这些策略协同工作，在严格控制风险的前提下，寻找高质量的交易机会。
系统的核心目标是在保护资金安全的基础上，实现长期、稳定、持续的收益增长。
📌 基本信息
交易平台： MT4
交易市场： 外汇（Forex）
建议最低入金： 500 欧元
监控市场： 28 个主要外汇货币对
当前版本： 3.5
风险模式：
• 保守型（Conservative）
• 稳健型（Moderate）
• 动态型（Dynamic）
• 激进型（Aggressive）
🌍 市场覆盖
Classic Forex (AI) 可同时分析 28 个主要外汇货币对，相比早期版本拥有更广泛的市场覆盖能力。
人工智能不会同时交易所有货币对，而是根据实时市场情况，自动筛选出当前最具交易价值的品种。
这种智能筛选机制能够在控制风险的同时，提高交易机会的质量。
🧠 多策略人工智能引擎
系统集成了多个独立运行的自动交易策略，并通过统一的 AI 引擎进行协同管理。
每个策略都针对不同的市场环境进行设计，使系统能够适应：
• 趋势行情
• 震荡行情
• 波动性变化
因此，系统不会依赖单一交易逻辑，而能够根据市场变化自动切换最适合的交易方式，从而提高整体稳定性和适应能力。
📊 自适应人工智能
AI 引擎持续分析多个市场因素，包括：
• 各主要货币的相对强弱
• 市场波动率
• 货币对之间的相关性
• 市场流动性
• 短期与长期趋势
• 历史统计数据及市场行为
根据综合分析结果，系统会自动决定：
• 哪些货币对适合交易；
• 最佳入场时机；
• 何时避免开仓；
• 如何智能管理已持有的仓位。
⚙️ 智能交易管理
Classic Forex (AI) 实现了完全自动化的交易管理。
所有持仓都会被持续监控，并根据市场变化进行动态调整。
系统不仅依赖固定的止盈（Take Profit）或止损（Stop Loss），而是通过智能算法不断优化收益与风险之间的平衡。
🛡️ 风险管理
资金安全始终是 Classic Forex (AI) 的核心设计理念。
主要特点包括：
✅ 动态仓位管理
✅ 智能交易机会筛选
✅ 高级波动率与市场过滤机制
✅ 全自动持仓管理
✅ 持续监控账户回撤（Drawdown）
✅ 极端市场情况下的额外风险保护机制
系统更加注重长期稳定性，而不是追求短期高风险收益。
📈 持续升级
Classic Forex (AI) 持续进行优化与更新。
每个新版本都可能包括：
• 新的交易策略
• AI 引擎优化
• 更精准的入场过滤条件
• 风险控制升级
• 系统稳定性提升
• 整体性能优化
🚀 核心优势
✅ 同时分析 28 个外汇货币对
✅ 多策略人工智能交易引擎
✅ 智能筛选高质量交易机会
✅ 全自动交易管理
✅ 高级风险控制系统
✅ 持续的软件升级与优化
✅ 针对 ECN RAW 低点差经纪商进行了优化
📌 当前版本
Classic Forex (AI)
默认风险模式： 稳健型（Moderate）
Classic Forex (AI) 将持续通过不断的研发与技术升级，提高交易精度、系统稳定性和风险管理能力，以智能方式适应不断变化的全球外汇市场。
🌙 Good evening everyone, Today I’d like to share some very positive news regarding **Forex Classico AI**. 🚀 📈 The new version operating on **28 Forex pairs is now live and fully operational**. After the first days of activity, the difference is already becoming noticeable: the system is finding opportunities more frequently, and trading activity appears much more consistent compared to the previous version. ⚙️ Most importantly: ✅ the core trading logic remains unchanged ✅ risk management remains exactly the same ✅ the conservative approach is still a priority ✅ no artificial increase in risk The DNA of Forex Classico has not changed. The system has simply expanded its ability to analyze the market by covering a much broader range of currency pairs. 💡 What are we seeing so far? With 28 currency pairs being monitored simultaneously, the system has significantly more opportunities to identify favorable setups. This translates into: 👉 increased trading activity 👉 better diversification of opportunities 👉 fewer periods of inactivity 👉 near-daily market participation 👉 potentially more consistent long-term growth 📊 The initial impressions are very encouraging. While maintaining its prudent and controlled trading style, Forex Classico AI appears capable of operating much more consistently than the previous version. Of course, we will continue monitoring the results over time, but the foundations of this upgrade look extremely promising. 🚀 This represents one of the most significant milestones ever introduced in the history of Forex Classico AI. I will continue to keep you updated on future developments and performance results over the coming months. Have a great evening everyone! 🌙📈
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