Alan Gilberto Pirovino

Forex Classico AI

Alan Gilberto Pirovino
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
477
Bénéfice trades:
366 (76.72%)
Perte trades:
111 (23.27%)
Meilleure transaction:
3.88 EUR
Pire transaction:
-10.58 EUR
Bénéfice brut:
241.48 EUR (53 488 pips)
Perte brute:
-133.40 EUR (17 521 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (10.52 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
10.52 EUR (17)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.42%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
5.91
Longs trades:
239 (50.10%)
Courts trades:
238 (49.90%)
Facteur de profit:
1.81
Rendement attendu:
0.23 EUR
Bénéfice moyen:
0.66 EUR
Perte moyenne:
-1.20 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-10.90 EUR)
Perte consécutive maximale:
-10.90 EUR (6)
Croissance mensuelle:
1.04%
Prévision annuelle:
12.57%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.31 EUR
Maximal:
18.28 EUR (2.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.38% (18.28 EUR)
Par fonds propres:
1.36% (30.62 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 146
USDCAD 98
USDCHF 87
NZDUSD 44
EURNZD 44
AUDUSD 39
EURAUD 9
AUDCAD 9
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 77
USDCAD 16
USDCHF 11
NZDUSD 25
EURNZD -21
AUDUSD 9
EURAUD 4
AUDCAD 1
BTCUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 8.7K
USDCAD 3.1K
USDCHF 1.4K
NZDUSD 2.9K
EURNZD -3K
AUDUSD 1.1K
EURAUD 778
AUDCAD 171
BTCUSD 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.88 EUR
Pire transaction: -11 EUR
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +10.52 EUR
Perte consécutive maximale: -10.90 EUR

📌 Overview
The signal “Forex Classico AI” operates on major currency pairs using volatility and trend filters. The focus is on the quality of setups, not the number of trades. SL and TP are always applied, with risk management as the top priority.

🔧 Operating Parameters
Timeframe: M15
Pairs: EURUSD, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, EURAUD, AUDCAD, EURNZD, NZDUSD, EURUSD
Trades per week: Variable (no overtrading)
No martingale, no aggressive grid systems

🧠 Risk Management
Risk per trade: 0.3–0.8%
Maximum planned DD: < 15%
Trading suspended during major macroeconomic events

💡 Subscriber Recommendations
– Keep the subscription active for at least 4–8 weeks to properly assess performance

💼 Recommended Requirements:

Capital: from 200 USD

Leverage: recommended 1:500

⚠️ Disclaimer
Past performance does not guarantee future results. Trading involves the risk of losing capital. You copy at your own responsibility.


Aucun avis
